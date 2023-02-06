Рейтинг@Mail.ru
Гладков поручил завершить ямочный ремонт на белгородских дорогах к маю - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20230206/remont-1850109623.html
Гладков поручил завершить ямочный ремонт на белгородских дорогах к маю
Гладков поручил завершить ямочный ремонт на белгородских дорогах к маю - РИА Новости, 06.02.2023
Гладков поручил завершить ямочный ремонт на белгородских дорогах к маю
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал поручение завершить ямочный ремонт дорог с нанесением разметки к майским праздникам, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:46
2023-02-06T17:46
белгородская область
жкх
белгородская область
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847187480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2f105fd7c423325dab087b204d0e6be.jpg
БЕЛГОРОД, 6 фев – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал поручение завершить ямочный ремонт дорог с нанесением разметки к майским праздникам, сообщила пресс-служба правительства региона. Выполнение программы дорожных работ в 2023 году и плановый ямочный ремонт стали темами еженедельного оперативного совещании регионального правительства. По словам министра автомобильных дорог и транспорта области Сергея Евтушенко, в этом году объём работ по ямочному ремонту гораздо больше, чем в прошлом – из-за погоды. "Уважаемые главы, в весеннюю погоду будет большое количество обращений от жителей, поэтому подготовка сейчас важна. К майским праздникам весь запланированный объем по ямочному ремонту должен быть полностью выполнен, включая нанесение разметки, что тоже для нас принципиально", - поручил губернатор Гладков. По информации правительства, в 2023 году на ремонт и строительство дорожного полотна в областном бюджете заложено более 15 миллиардов рублей. Запланированы ремонт 310,6 километра дорог и строительство 14,6 километра. "Выполнение ямочного ремонта дорог в Белгородской области начато с января 2023 года. Использование литого асфальтобетона позволяет проводить работы даже в непогоду. Отремонтировать необходимо 213 тысячи квадратных метров автомобильных дорог, на данный момент обновлено уже 6,5 тысячи квадратных метра", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230206/promparki-1850093719.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847187480_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_8f3396641d80eabb796a883ff45a8ced.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, ЖКХ, Белгородская область, Вячеслав Гладков
17:46 06.02.2023
 
Гладков поручил завершить ямочный ремонт на белгородских дорогах к маю

Губернатор Гладков поручил завершить ямочный ремонт на белгородских дорогах к маю

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 6 фев – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал поручение завершить ямочный ремонт дорог с нанесением разметки к майским праздникам, сообщила пресс-служба правительства региона.
Выполнение программы дорожных работ в 2023 году и плановый ямочный ремонт стали темами еженедельного оперативного совещании регионального правительства. По словам министра автомобильных дорог и транспорта области Сергея Евтушенко, в этом году объём работ по ямочному ремонту гораздо больше, чем в прошлом – из-за погоды.
"Уважаемые главы, в весеннюю погоду будет большое количество обращений от жителей, поэтому подготовка сейчас важна. К майским праздникам весь запланированный объем по ямочному ремонту должен быть полностью выполнен, включая нанесение разметки, что тоже для нас принципиально", - поручил губернатор Гладков.
По информации правительства, в 2023 году на ремонт и строительство дорожного полотна в областном бюджете заложено более 15 миллиардов рублей. Запланированы ремонт 310,6 километра дорог и строительство 14,6 километра. "Выполнение ямочного ремонта дорог в Белгородской области начато с января 2023 года. Использование литого асфальтобетона позволяет проводить работы даже в непогоду. Отремонтировать необходимо 213 тысячи квадратных метров автомобильных дорог, на данный момент обновлено уже 6,5 тысячи квадратных метра", - говорится в сообщении.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 16:56Белгородская область
Гладков поручил повышать инвестпривлекательность белгородских промпарков
 
Белгородская областьЖКХБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала