https://ria.ru/20230206/remont-1850109623.html

Гладков поручил завершить ямочный ремонт на белгородских дорогах к маю

Гладков поручил завершить ямочный ремонт на белгородских дорогах к маю - РИА Новости, 06.02.2023

Гладков поручил завершить ямочный ремонт на белгородских дорогах к маю

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал поручение завершить ямочный ремонт дорог с нанесением разметки к майским праздникам, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T17:46

2023-02-06T17:46

2023-02-06T17:46

белгородская область

жкх

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 6 фев – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал поручение завершить ямочный ремонт дорог с нанесением разметки к майским праздникам, сообщила пресс-служба правительства региона. Выполнение программы дорожных работ в 2023 году и плановый ямочный ремонт стали темами еженедельного оперативного совещании регионального правительства. По словам министра автомобильных дорог и транспорта области Сергея Евтушенко, в этом году объём работ по ямочному ремонту гораздо больше, чем в прошлом – из-за погоды. "Уважаемые главы, в весеннюю погоду будет большое количество обращений от жителей, поэтому подготовка сейчас важна. К майским праздникам весь запланированный объем по ямочному ремонту должен быть полностью выполнен, включая нанесение разметки, что тоже для нас принципиально", - поручил губернатор Гладков. По информации правительства, в 2023 году на ремонт и строительство дорожного полотна в областном бюджете заложено более 15 миллиардов рублей. Запланированы ремонт 310,6 километра дорог и строительство 14,6 километра. "Выполнение ямочного ремонта дорог в Белгородской области начато с января 2023 года. Использование литого асфальтобетона позволяет проводить работы даже в непогоду. Отремонтировать необходимо 213 тысячи квадратных метров автомобильных дорог, на данный момент обновлено уже 6,5 тысячи квадратных метра", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230206/promparki-1850093719.html

белгородская область

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жкх, белгородская область, вячеслав гладков