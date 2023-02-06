https://ria.ru/20230206/remont-1850109623.html
Гладков поручил завершить ямочный ремонт на белгородских дорогах к маю
Гладков поручил завершить ямочный ремонт на белгородских дорогах к маю - РИА Новости, 06.02.2023
Гладков поручил завершить ямочный ремонт на белгородских дорогах к маю
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал поручение завершить ямочный ремонт дорог с нанесением разметки к майским праздникам, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:46
2023-02-06T17:46
2023-02-06T17:46
белгородская область
жкх
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 6 фев – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал поручение завершить ямочный ремонт дорог с нанесением разметки к майским праздникам, сообщила пресс-служба правительства региона. Выполнение программы дорожных работ в 2023 году и плановый ямочный ремонт стали темами еженедельного оперативного совещании регионального правительства. По словам министра автомобильных дорог и транспорта области Сергея Евтушенко, в этом году объём работ по ямочному ремонту гораздо больше, чем в прошлом – из-за погоды. "Уважаемые главы, в весеннюю погоду будет большое количество обращений от жителей, поэтому подготовка сейчас важна. К майским праздникам весь запланированный объем по ямочному ремонту должен быть полностью выполнен, включая нанесение разметки, что тоже для нас принципиально", - поручил губернатор Гладков. По информации правительства, в 2023 году на ремонт и строительство дорожного полотна в областном бюджете заложено более 15 миллиардов рублей. Запланированы ремонт 310,6 километра дорог и строительство 14,6 километра. "Выполнение ямочного ремонта дорог в Белгородской области начато с января 2023 года. Использование литого асфальтобетона позволяет проводить работы даже в непогоду. Отремонтировать необходимо 213 тысячи квадратных метров автомобильных дорог, на данный момент обновлено уже 6,5 тысячи квадратных метра", - говорится в сообщении.
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жкх, белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, ЖКХ, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков поручил завершить ямочный ремонт на белгородских дорогах к маю
Губернатор Гладков поручил завершить ямочный ремонт на белгородских дорогах к маю
БЕЛГОРОД, 6 фев – РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал поручение завершить ямочный ремонт дорог с нанесением разметки к майским праздникам, сообщила
пресс-служба правительства региона.
Выполнение программы дорожных работ в 2023 году и плановый ямочный ремонт стали темами еженедельного оперативного совещании регионального правительства. По словам министра автомобильных дорог и транспорта области Сергея Евтушенко, в этом году объём работ по ямочному ремонту гораздо больше, чем в прошлом – из-за погоды.
"Уважаемые главы, в весеннюю погоду будет большое количество обращений от жителей, поэтому подготовка сейчас важна. К майским праздникам весь запланированный объем по ямочному ремонту должен быть полностью выполнен, включая нанесение разметки, что тоже для нас принципиально", - поручил губернатор Гладков.
По информации правительства, в 2023 году на ремонт и строительство дорожного полотна в областном бюджете заложено более 15 миллиардов рублей. Запланированы ремонт 310,6 километра дорог и строительство 14,6 километра. "Выполнение ямочного ремонта дорог в Белгородской области начато с января 2023 года. Использование литого асфальтобетона позволяет проводить работы даже в непогоду. Отремонтировать необходимо 213 тысячи квадратных метров автомобильных дорог, на данный момент обновлено уже 6,5 тысячи квадратных метра", - говорится в сообщении.