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Пушилин заявил о необходимости усилить систему ПВО в ДНР - РИА Новости, 06.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/pvo-1850014920.html
Пушилин заявил о необходимости усилить систему ПВО в ДНР
Пушилин заявил о необходимости усилить систему ПВО в ДНР - РИА Новости, 06.02.2023
Пушилин заявил о необходимости усилить систему ПВО в ДНР
Систему противовоздушной обороны в ДНР необходимо усилить на фоне заявлений США о планирующихся поставках Украине дальнобойных снарядов, также нужно отодвинуть... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:19
2023-02-06T13:19
специальная военная операция на украине
сша
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
пентагон
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Систему противовоздушной обороны в ДНР необходимо усилить на фоне заявлений США о планирующихся поставках Украине дальнобойных снарядов, также нужно отодвинуть противника "еще дальше" от границ республики, заявил врио главы региона Денис Пушилин. США ранее объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Новый пакет военной помощи включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB. В Пентагоне заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму. "Что касается территории ДНР, мы прекрасно понимаем, что с учетом поставок такого вооружения нам придется отодвигать противника от территории республики еще дальше, чтобы он не имел физической возможности достать до наших населенных пунктов", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Пока этот процесс, освобождение территории, идет, конечно же, сейчас своевременно бы задуматься о дополнительных системах противовоздушной обороны и противоракетной обороны", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230206/ukraina-1850012214.html
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сша
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сша, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, пентагон, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, США, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Пентагон, Вооруженные силы Украины, Россия
13:19 06.02.2023
 
Пушилин заявил о необходимости усилить систему ПВО в ДНР

Пушилин: систему ПВО в ДНР надо усиливать на фоне поставок Киеву дальнобойных снарядов

© РИА Новости / Сергей БатуринВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Систему противовоздушной обороны в ДНР необходимо усилить на фоне заявлений США о планирующихся поставках Украине дальнобойных снарядов, также нужно отодвинуть противника "еще дальше" от границ республики, заявил врио главы региона Денис Пушилин.
США ранее объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Новый пакет военной помощи включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB. В Пентагоне заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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"Что касается территории ДНР, мы прекрасно понимаем, что с учетом поставок такого вооружения нам придется отодвигать противника от территории республики еще дальше, чтобы он не имел физической возможности достать до наших населенных пунктов", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Пока этот процесс, освобождение территории, идет, конечно же, сейчас своевременно бы задуматься о дополнительных системах противовоздушной обороны и противоракетной обороны", - подчеркнул он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеСШАДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинПентагонВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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