https://ria.ru/20230206/pvo-1850014920.html

Пушилин заявил о необходимости усилить систему ПВО в ДНР

Пушилин заявил о необходимости усилить систему ПВО в ДНР - РИА Новости, 06.02.2023

Пушилин заявил о необходимости усилить систему ПВО в ДНР

Систему противовоздушной обороны в ДНР необходимо усилить на фоне заявлений США о планирующихся поставках Украине дальнобойных снарядов, также нужно отодвинуть... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T13:19

2023-02-06T13:19

2023-02-06T13:19

специальная военная операция на украине

сша

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

пентагон

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Систему противовоздушной обороны в ДНР необходимо усилить на фоне заявлений США о планирующихся поставках Украине дальнобойных снарядов, также нужно отодвинуть противника "еще дальше" от границ республики, заявил врио главы региона Денис Пушилин. США ранее объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Новый пакет военной помощи включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB. В Пентагоне заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму. "Что касается территории ДНР, мы прекрасно понимаем, что с учетом поставок такого вооружения нам придется отодвигать противника от территории республики еще дальше, чтобы он не имел физической возможности достать до наших населенных пунктов", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Пока этот процесс, освобождение территории, идет, конечно же, сейчас своевременно бы задуматься о дополнительных системах противовоздушной обороны и противоракетной обороны", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230206/ukraina-1850012214.html

https://ria.ru/20230206/ugledar-1850002528.html

сша

донецкая народная республика

украина

россия

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сша, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, пентагон, вооруженные силы украины, россия