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Пускепалиса посмертно наградили Орденом Мужества - РИА Новости, 06.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230206/puskepalis-1850036896.html
Пускепалиса посмертно наградили Орденом Мужества
Пускепалиса посмертно наградили Орденом Мужества - РИА Новости, 06.02.2023
Пускепалиса посмертно наградили Орденом Мужества
Погибший в ДТП в Ярославской области заслуженный артист России Сергей Пускепалис посмертно удостоен Ордена мужества, соответствующий указ президента РФ... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:25
2023-02-06T14:56
культура
ярославская область
россия
новости культуры
сергей пускепалис
владимир путин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Погибший в ДТП в Ярославской области заслуженный артист России Сергей Пускепалис посмертно удостоен Ордена мужества, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.По данным следственных органов, 20 сентября 2022 года в Ярославской области автомобиль, в котором находился Пускепалис, выехал на встречную полосу, где сначала столкнулся по касательной с одной фурой, а затем врезался в другую фуру. В телеграмме с соболезнованиями Путин подчеркивал, что Пускепалис "сохранял верность высоким нравственным, духовным ценностям, идеалам патриотизма и справедливости, поступал так, как велело сердце: помогал людям, поддерживал наших соотечественников, в трудные времена испытаний был рядом с жителями Донбасса". Как отмечал врио главы главы ДНР Денис Пушилин, режиссер много раз был в Донбассе и очень помогал ребятам на передовой. По данным СМИ, Пускепалис погиб, перегоняя микроавтобус для военных в Донбассе.Пускепалис – советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России, на протяжении трех лет являлся художественным руководителем Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле. В 2010 году удостоился премии берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль в фильме "Как я провел этим летом", в 2018 году получил премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" за главную роль в телесериале "А у нас во дворе…". Известен ролями в картинах "Первый Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Елки новые" и других.
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ярославская область, россия, новости культуры, сергей пускепалис, владимир путин
Культура, Ярославская область, Россия, Новости культуры, Сергей Пускепалис, Владимир Путин
14:25 06.02.2023 (обновлено: 14:56 06.02.2023)
 
Пускепалиса посмертно наградили Орденом Мужества

Погибшего в ДТП заслуженного артиста Пускепалиса посмертно удостоили Ордена Мужества

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкСергей Пускепалис
Сергей Пускепалис - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сергей Пускепалис . Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Погибший в ДТП в Ярославской области заслуженный артист России Сергей Пускепалис посмертно удостоен Ордена мужества, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
По данным следственных органов, 20 сентября 2022 года в Ярославской области автомобиль, в котором находился Пускепалис, выехал на встречную полосу, где сначала столкнулся по касательной с одной фурой, а затем врезался в другую фуру. В телеграмме с соболезнованиями Путин подчеркивал, что Пускепалис "сохранял верность высоким нравственным, духовным ценностям, идеалам патриотизма и справедливости, поступал так, как велело сердце: помогал людям, поддерживал наших соотечественников, в трудные времена испытаний был рядом с жителями Донбасса". Как отмечал врио главы главы ДНР Денис Пушилин, режиссер много раз был в Донбассе и очень помогал ребятам на передовой. По данным СМИ, Пускепалис погиб, перегоняя микроавтобус для военных в Донбассе.
"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Пускепалиса Сергея Витауто - художественного руководителя федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова", Ярославская область (посмертно)", - говорится в документе.
Пускепалис – советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России, на протяжении трех лет являлся художественным руководителем Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле. В 2010 году удостоился премии берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль в фильме "Как я провел этим летом", в 2018 году получил премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" за главную роль в телесериале "А у нас во дворе…". Известен ролями в картинах "Первый Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Елки новые" и других.
Место ДТП в Ярославской области, в результате которого погиб Сергей Пускепалис - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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