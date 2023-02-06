https://ria.ru/20230206/puskepalis-1850036896.html

Пускепалиса посмертно наградили Орденом Мужества

Пускепалиса посмертно наградили Орденом Мужества - РИА Новости, 06.02.2023

Пускепалиса посмертно наградили Орденом Мужества

Погибший в ДТП в Ярославской области заслуженный артист России Сергей Пускепалис посмертно удостоен Ордена мужества, соответствующий указ президента РФ... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T14:25

2023-02-06T14:25

2023-02-06T14:56

культура

ярославская область

россия

новости культуры

сергей пускепалис

владимир путин

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Погибший в ДТП в Ярославской области заслуженный артист России Сергей Пускепалис посмертно удостоен Ордена мужества, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.По данным следственных органов, 20 сентября 2022 года в Ярославской области автомобиль, в котором находился Пускепалис, выехал на встречную полосу, где сначала столкнулся по касательной с одной фурой, а затем врезался в другую фуру. В телеграмме с соболезнованиями Путин подчеркивал, что Пускепалис "сохранял верность высоким нравственным, духовным ценностям, идеалам патриотизма и справедливости, поступал так, как велело сердце: помогал людям, поддерживал наших соотечественников, в трудные времена испытаний был рядом с жителями Донбасса". Как отмечал врио главы главы ДНР Денис Пушилин, режиссер много раз был в Донбассе и очень помогал ребятам на передовой. По данным СМИ, Пускепалис погиб, перегоняя микроавтобус для военных в Донбассе.Пускепалис – советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России, на протяжении трех лет являлся художественным руководителем Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле. В 2010 году удостоился премии берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль в фильме "Как я провел этим летом", в 2018 году получил премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" за главную роль в телесериале "А у нас во дворе…". Известен ролями в картинах "Первый Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Елки новые" и других.

https://ria.ru/20220921/puskepalis-1818396125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ярославская область, россия, новости культуры, сергей пускепалис, владимир путин