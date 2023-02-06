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Песков опроверг информацию о планах Путина посетить Псков - РИА Новости, 06.02.2023
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Песков опроверг информацию о планах Путина посетить Псков
Песков опроверг информацию о планах Путина посетить Псков - РИА Новости, 06.02.2023
Песков опроверг информацию о планах Путина посетить Псков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о планах Владимира Путина в ближайшее время посетить Псковскую область. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:54
2023-02-06T13:02
псков
политика
россия
псковская область
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о планах Владимира Путина в ближайшее время посетить Псковскую область."Нет, я могу это опровергнуть", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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псков, политика, россия, псковская область, владимир путин, дмитрий песков
Псков, Политика, Россия, Псковская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков
12:54 06.02.2023 (обновлено: 13:02 06.02.2023)
 
Песков опроверг информацию о планах Путина посетить Псков

Песков опроверг информацию о планах Путина в ближайшее время посетить Псковскую область

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о планах Владимира Путина в ближайшее время посетить Псковскую область.
"Нет, я могу это опровергнуть", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 12:56
В Кремле сообщили о договоренностях Путина и Лукашенко о новой встрече
 
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