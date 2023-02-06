https://ria.ru/20230206/pskov-1850005245.html

Песков опроверг информацию о планах Путина посетить Псков

Песков опроверг информацию о планах Путина посетить Псков - РИА Новости, 06.02.2023

Песков опроверг информацию о планах Путина посетить Псков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о планах Владимира Путина в ближайшее время посетить Псковскую область. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:54

2023-02-06T12:54

2023-02-06T13:02

псков

политика

россия

псковская область

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о планах Владимира Путина в ближайшее время посетить Псковскую область."Нет, я могу это опровергнуть", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20230206/vstrecha-1850006260.html

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Владимир Лаврентьев

псков, политика, россия, псковская область, владимир путин, дмитрий песков