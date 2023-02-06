https://ria.ru/20230206/pskov-1850005245.html
Песков опроверг информацию о планах Путина посетить Псков
Песков опроверг информацию о планах Путина посетить Псков - РИА Новости, 06.02.2023
Песков опроверг информацию о планах Путина посетить Псков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о планах Владимира Путина в ближайшее время посетить Псковскую область. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:54
2023-02-06T12:54
2023-02-06T13:02
псков
политика
россия
псковская область
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о планах Владимира Путина в ближайшее время посетить Псковскую область."Нет, я могу это опровергнуть", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20230206/vstrecha-1850006260.html
псков
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псков, политика, россия, псковская область, владимир путин, дмитрий песков
Псков, Политика, Россия, Псковская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков
12:54 06.02.2023 (обновлено: 13:02 06.02.2023)
Песков опроверг информацию о планах Путина посетить Псков
Песков опроверг информацию о планах Путина в ближайшее время посетить Псковскую область