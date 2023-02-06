https://ria.ru/20230206/promparki-1850093719.html

Гладков поручил повышать инвестпривлекательность белгородских промпарков

Гладков поручил повышать инвестпривлекательность белгородских промпарков - РИА Новости, 06.02.2023

Гладков поручил повышать инвестпривлекательность белгородских промпарков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил вести работу по повышению инвестиционной привлекательности промышленных парков, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T16:56

2023-02-06T16:56

2023-02-06T16:56

белгородская область

белгородская область

россия

вячеслав гладков

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 6 фев – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил вести работу по повышению инвестиционной привлекательности промышленных парков, сообщила пресс-служба правительства региона. Сейчас в Белгородской области действуют пять промышленных парков, ещё один — на этапе создания. Действующие промышленные парки находятся в Белгородском районе (ПП "Северный" и ПП "Фабрика"), в Губкине (ПП "Губкин"), в Волоконовке (ПП "Волоконовка"), в Бирюче (ПП "Комбинат"). Индустриальный парк "Котёл" появится в Старом Осколе. В понедельник главе региона представили основные показатели деятельности резидентов и управляющих компаний промышленных парков за 2021-2022 годы. "Общее количество резидентов всех белгородских промышленных парков — 90 единиц. Благодаря работе промпарков удалось создать почти 3 тысячи рабочих мест", - говорится в сообщении. Выручка этих предприятий выросла с 16,8 миллиарда в 2021 году до 19,8 миллиарда рублей в 2022-м. В прошлом году резиденты промпарков пополнили налоговую базу на 1,6 миллиарда рублей. При этом объём инвестиций в предприятия промышленных парков в 2022 году сократился с 1,2 миллиарда в 2021 году до 793 миллионов рублей в 2022 году. Губернатор Белгородской области поручил повысить инвестиционную привлекательность промышленных парков. "Да, в регионе непростая оперативная обстановка, но это не означает, что мы должны останавливать все наши проекты по развитию. Если есть инвесторы, которые готовы вкладывать средства в нашу экономику, то давайте создадим для них комфортные условия", — сказал Гладков. По данным регионального правительства, сейчас для резидентов промышленных парков Белгородской области действуют несколько мер поддержки, в том числе нулевая ставка по налогу на имущество для управляющих компаний и резидентов индустриальных (промышленных) парков в течение 5 лет с момента ввода имущества в эксплуатацию, предоставление земельных участков для инвестиционных проектов без проведения торгов управляющим компаниям на реализацию инвестиционных проектов, а также субсидии на создание объектов инфраструктуры управляющим компаниям в размере 75% понесенных затрат в рамках механизма Минпромторга России. Гладков также поручил представить предложения по поддержке белгородских предприятий, пострадавших в результате обстрелов. "Необходимо создать реестр пострадавших от обстрелов предприятий и мер региональной поддержки, которыми бизнес воспользовался или не воспользовался. В перечне поручений, подписанным президентом РФ, есть большое количество поручений, касающихся помощи бизнесу. И несмотря на фактическое отсутствие прямого субсидирования, нам нужно усиленно поработать над созданием эффективного механизма оказания помощи предпринимателям", — отметил глава региона.

https://ria.ru/20230203/svyaz-1849609044.html

https://ria.ru/20230126/belgorod-1847625712.html

https://ria.ru/20230124/situatsiya-1847215406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белгородская область, россия, вячеслав гладков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), белгородский район