08:00 06.02.2023 (обновлено: 15:44 06.02.2023)
Умирали друг за другом. Почему из первого экипажа "Бурана" не выжил никто
© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в медиабанкЭкипаж сопровождения советского орбитального корабля-ракетоплана "Буран": космонавт-испытатель Римантас Станкявичюс и летчик-испытатель Магомет Толбоев на аэродроме Юбилейный космодрома Байконур, Казахская ССР
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Проклятие, банальное совпадение или происки западных спецслужб — смерть буквально охотилась за членами экипажа экспериментального космического корабля "Буран". Почти все погибли за нескольких лет, так и не успев испытать новое судно. О том, как уходили космонавты, — в материале РИА Новости.
Ответная реакция
Проектировать орбитальный челнок "Буран" начали еще в конце 70-х. По задумке советских ученых, он должен был выводить на орбиту, а после возвращать на Землю космические аппараты, космонавтов и различные грузы. В том числе, если потребуется, оперативно перевозить ядерные бомбы.
Конструировать начали сразу после запуска аналогичной программы "Шаттл" в США. На проект выделили огромный бюджет, сравнимый с затратами на БАМ.
© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в медиабанкОрбитальный корабль "Буран", выполнив двухвитковый полет по орбите вокруг Земли, приземлился на посадочную полосу космодрома Байконур 15 ноября 1988 года
Орбитальный корабль "Буран", выполнив двухвитковый полет по орбите вокруг Земли, приземлился на посадочную полосу космодрома Байконур 15 ноября 1988 года
Многоразовая космическая система "Энергия" — "Буран" включала в себя универсальную сверхтяжелую ракету-носитель "Энергия", орбитальный корабль "Буран", а также средства наземной космической инфраструктуры.
Собирали все на Тушинском машиностроительном заводе. Проектные работы возглавил на тот момент ведущий разработчик авиационно-космической техники Глеб Лозино-Лозинский.
"Волчья стая"
Отбор летчиков-испытателей начался в 1978-м. Заявление подали 500 человек, однако медкомиссию прошли лишь девять. В итоге командиром группы назначили опытного пилота Игоря Волка, принимавшего участие в запуске крылатого космоплана "Спираль". Его заместителем стал летчик Анатолий Левченко.
© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в медиабанкИгорь Волк — космонавт-исследователь, член экипажа космического корабля Т-12 в учебно-тренировочном макете корабля "Союз", 1 января 1984 года
Игорь Волк — космонавт-исследователь, член экипажа космического корабля Т-12 в учебно-тренировочном макете корабля "Союз", 1 января 1984 года
В группу также вошли: вертолетчик Олег Кононенко, боевой летчик Римантас Станкявичюс, летчики Анатолий Левченко, Александр Щукин, Николай Садовников, Виктор Букреев и Александр Лысенко. Журналисты окрестили членов команды "Волчьей стаей".
Пока шло проектирование, в мае 1978-го во время тренировочного полета погиб Виктор Букреев. Он пилотировал МиГ-25. У самолета внезапно сложилась стойка шасси, из-за чего вспыхнул огонь. Пилот получил сильнейшие ожоги и через пять дней скончался в больнице.
Спустя месяц другой член экипажа — Александр Лысенко — вместе с напарником испытывали бортовое оборудование МиГ-23. Машина сорвалась в штопор и рухнула на землю. Лысенко погиб, его напарник выжил лишь чудом.
Космонавт-исследователь Анатолий Левченко
В сентябре 1980-го во время испытательного полета погиб Олег Кононенко. Он отрабатывал взлет с повышенной нагрузкой с борта авианосца. В какой-то момент борт начал падать в море. Кононенко мог катапультироваться, но до последнего пытался сохранить воздушное судно.
В августе 1988-го от опухоли головного мозга скончался Герой Советского Союза Анатолий Левченко. Он "сгорел" буквально за несколько месяцев, после того как совершил тяжелейший испытательный перелет: сначала до орбиты, затем — после жесткого приземления — пилотировал Ту-154, после чего сразу сел за штурвал МиГ-25.
Свернутая программа
Из-за гибели летчиков эксперимент оказался под угрозой, и полет "Бурана" решили провести в автоматическом режиме с использованием бортового компьютера. Произошло это 15 ноября 1988-го. На взлете орбитальный челнок сопровождал МиГ-25 под управлением Магомеда Толбоева.
Космонавт-исследователь Александр Щукин
Полет длился 205 минут. "Буран" сделал два круга вокруг Земли и благополучно вернулся на космодром Байконур. Несмотря на это, в 1990-м программу приостановили, а в мае 1993-го и вовсе свернули.
Пока судьбу "Бурана" решали в высоких кабинетах, из жизни ушли еще два члена экипажа. В 1990-м в Венеции разбился Римантас Станкявичюс. Во время показательного полета Су-27. При этом изначально лететь должен был другой пилот. Римантас заменил его в последний момент.
В 1994-м от последствий тяжелейших травм, полученных во время испытательных полетов, скончался Николай Садовников. Последним из "Волчьей стаи" ушел ее командир Игорь Волк — он умер в январе 2017-го в возрасте 79 лет.
© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в медиабанкСоветская многоразовая транспортная космическая система "Энергия" — "Буран"
Советская многоразовая транспортная космическая система "Энергия" — "Буран"