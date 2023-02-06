https://ria.ru/20230206/proisshestvie-1849515253.html

Умирали друг за другом. Почему из первого экипажа "Бурана" не выжил никто

Умирали друг за другом. Почему из первого экипажа "Бурана" не выжил никто - РИА Новости, 06.02.2023

Умирали друг за другом. Почему из первого экипажа "Бурана" не выжил никто

Проклятие, банальное совпадение или происки западных спецслужб — смерть буквально охотилась за членами экипажа экспериментального космического корабля "Буран"... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T08:00

2023-02-06T08:00

2023-02-06T15:44

олег кононенко

игорь волк

земля

сша

тушинский машиностроительный завод

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849480539_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_5303e8cf44a39397677f0667ef29058a.jpg

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Проклятие, банальное совпадение или происки западных спецслужб — смерть буквально охотилась за членами экипажа экспериментального космического корабля "Буран". Почти все погибли за нескольких лет, так и не успев испытать новое судно. О том, как уходили космонавты, — в материале РИА Новости.Ответная реакцияПроектировать орбитальный челнок "Буран" начали еще в конце 70-х. По задумке советских ученых, он должен был выводить на орбиту, а после возвращать на Землю космические аппараты, космонавтов и различные грузы. В том числе, если потребуется, оперативно перевозить ядерные бомбы.Конструировать начали сразу после запуска аналогичной программы "Шаттл" в США. На проект выделили огромный бюджет, сравнимый с затратами на БАМ.Многоразовая космическая система "Энергия" — "Буран" включала в себя универсальную сверхтяжелую ракету-носитель "Энергия", орбитальный корабль "Буран", а также средства наземной космической инфраструктуры.Собирали все на Тушинском машиностроительном заводе. Проектные работы возглавил на тот момент ведущий разработчик авиационно-космической техники Глеб Лозино-Лозинский."Волчья стая"Отбор летчиков-испытателей начался в 1978-м. Заявление подали 500 человек, однако медкомиссию прошли лишь девять. В итоге командиром группы назначили опытного пилота Игоря Волка, принимавшего участие в запуске крылатого космоплана "Спираль". Его заместителем стал летчик Анатолий Левченко.В группу также вошли: вертолетчик Олег Кононенко, боевой летчик Римантас Станкявичюс, летчики Анатолий Левченко, Александр Щукин, Николай Садовников, Виктор Букреев и Александр Лысенко. Журналисты окрестили членов команды "Волчьей стаей".Пока шло проектирование, в мае 1978-го во время тренировочного полета погиб Виктор Букреев. Он пилотировал МиГ-25. У самолета внезапно сложилась стойка шасси, из-за чего вспыхнул огонь. Пилот получил сильнейшие ожоги и через пять дней скончался в больнице.Спустя месяц другой член экипажа — Александр Лысенко — вместе с напарником испытывали бортовое оборудование МиГ-23. Машина сорвалась в штопор и рухнула на землю. Лысенко погиб, его напарник выжил лишь чудом.В сентябре 1980-го во время испытательного полета погиб Олег Кононенко. Он отрабатывал взлет с повышенной нагрузкой с борта авианосца. В какой-то момент борт начал падать в море. Кононенко мог катапультироваться, но до последнего пытался сохранить воздушное судно.В августе 1988-го от опухоли головного мозга скончался Герой Советского Союза Анатолий Левченко. Он "сгорел" буквально за несколько месяцев, после того как совершил тяжелейший испытательный перелет: сначала до орбиты, затем — после жесткого приземления — пилотировал Ту-154, после чего сразу сел за штурвал МиГ-25.Свернутая программаИз-за гибели летчиков эксперимент оказался под угрозой, и полет "Бурана" решили провести в автоматическом режиме с использованием бортового компьютера. Произошло это 15 ноября 1988-го. На взлете орбитальный челнок сопровождал МиГ-25 под управлением Магомеда Толбоева.Полет длился 205 минут. "Буран" сделал два круга вокруг Земли и благополучно вернулся на космодром Байконур. Несмотря на это, в 1990-м программу приостановили, а в мае 1993-го и вовсе свернули.Пока судьбу "Бурана" решали в высоких кабинетах, из жизни ушли еще два члена экипажа. В 1990-м в Венеции разбился Римантас Станкявичюс. Во время показательного полета Су-27. При этом изначально лететь должен был другой пилот. Римантас заменил его в последний момент.В 1994-м от последствий тяжелейших травм, полученных во время испытательных полетов, скончался Николай Садовников. Последним из "Волчьей стаи" ушел ее командир Игорь Волк — он умер в январе 2017-го в возрасте 79 лет.

земля

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

олег кононенко, игорь волк, земля, сша, тушинский машиностроительный завод