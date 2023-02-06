https://ria.ru/20230206/priyut-1850015365.html
Саратовский приют объяснил, зачем складывал мертвых кошек и собак в мусор
Саратовский приют объяснил, зачем складывал мертвых кошек и собак в мусор - РИА Новости, 06.02.2023
Саратовский приют объяснил, зачем складывал мертвых кошек и собак в мусор
Саратовский частный приют "Рич" временно хранил в мусорных баках мертвых животных, трупы которых скопились за два месяца, объяснил представитель приюта. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:23
2023-02-06T13:23
2023-02-06T13:36
здоровье - общество
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 6 фев - РИА Новости. Саратовский частный приют "Рич" временно хранил в мусорных баках мертвых животных, трупы которых скопились за два месяца, объяснил представитель приюта.Ранее прокуратура области сообщила, что более 80 мертвых кошек и собак нашли в частном приюте "Рич" в поселке Юрьевка в Саратове, в связи с чем ведомство начало проверку. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. "Да, мы щенков клали в (мусорный) контейнер... Не успели вывезти всех щенков, которые у нас умерли за два месяца, поскольку я находилась в больнице. Не успели - вывезем... Пускай нам выписывают штрафы, мы будем нести за это ответственность. Я не вижу другого выхода... Сейчас зима, нам складывать некуда", - сказала представитель приюта на видео, опубликованном на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте". Она отметила, что у приюта есть договор с компанией по утилизации биологических отходов. По ее словам, в заведение попадают животные с улиц города, проходят через карантинную зону, для всех закуплены необходимые лекарства. "Мы собираем из города всех собак. Мы не смотрим: больной, не больной... Абсолютно всех вакцинируем. Друзья, к сожалению, спасти всех невозможно. Очень много щенков умирает, и также очень много мы спасаем. Основная масса животных спасена", - пояснила представитель приюта.
https://ria.ru/20230203/svini-1849547383.html
https://ria.ru/20230123/koshki-1846790577.html
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здоровье - общество, саратов, происшествия
Здоровье - Общество, Саратов, Происшествия
13:23 06.02.2023 (обновлено: 13:36 06.02.2023)
Саратовский приют объяснил, зачем складывал мертвых кошек и собак в мусор
Саратовский частный приют "Рич" объяснил, зачем складывал мертвых кошек и собак в мусор
САРАТОВ, 6 фев - РИА Новости.
Саратовский частный приют "Рич" временно хранил в мусорных баках мертвых животных, трупы которых скопились за два месяца, объяснил
представитель приюта.
Ранее прокуратура области сообщила, что более 80 мертвых кошек и собак нашли в частном приюте "Рич" в поселке Юрьевка в Саратове
, в связи с чем ведомство начало проверку. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
"Да, мы щенков клали в (мусорный) контейнер... Не успели вывезти всех щенков, которые у нас умерли за два месяца, поскольку я находилась в больнице. Не успели - вывезем... Пускай нам выписывают штрафы, мы будем нести за это ответственность. Я не вижу другого выхода... Сейчас зима, нам складывать некуда", - сказала представитель приюта на видео, опубликованном на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте".
Она отметила, что у приюта есть договор с компанией по утилизации биологических отходов.
По ее словам, в заведение попадают животные с улиц города, проходят через карантинную зону, для всех закуплены необходимые лекарства.
"Мы собираем из города всех собак. Мы не смотрим: больной, не больной... Абсолютно всех вакцинируем. Друзья, к сожалению, спасти всех невозможно. Очень много щенков умирает, и также очень много мы спасаем. Основная масса животных спасена", - пояснила представитель приюта.