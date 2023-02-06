https://ria.ru/20230206/priyut-1850015365.html

Саратовский приют объяснил, зачем складывал мертвых кошек и собак в мусор

Саратовский приют объяснил, зачем складывал мертвых кошек и собак в мусор - РИА Новости, 06.02.2023

Саратовский приют объяснил, зачем складывал мертвых кошек и собак в мусор

Саратовский частный приют "Рич" временно хранил в мусорных баках мертвых животных, трупы которых скопились за два месяца, объяснил представитель приюта. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T13:23

2023-02-06T13:23

2023-02-06T13:36

здоровье - общество

саратов

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/63499/17/634991720_0:0:1741:979_1920x0_80_0_0_459f093240efc79bba44d03ca155a2ba.jpg

САРАТОВ, 6 фев - РИА Новости. Саратовский частный приют "Рич" временно хранил в мусорных баках мертвых животных, трупы которых скопились за два месяца, объяснил представитель приюта.Ранее прокуратура области сообщила, что более 80 мертвых кошек и собак нашли в частном приюте "Рич" в поселке Юрьевка в Саратове, в связи с чем ведомство начало проверку. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. "Да, мы щенков клали в (мусорный) контейнер... Не успели вывезти всех щенков, которые у нас умерли за два месяца, поскольку я находилась в больнице. Не успели - вывезем... Пускай нам выписывают штрафы, мы будем нести за это ответственность. Я не вижу другого выхода... Сейчас зима, нам складывать некуда", - сказала представитель приюта на видео, опубликованном на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте". Она отметила, что у приюта есть договор с компанией по утилизации биологических отходов. По ее словам, в заведение попадают животные с улиц города, проходят через карантинную зону, для всех закуплены необходимые лекарства. "Мы собираем из города всех собак. Мы не смотрим: больной, не больной... Абсолютно всех вакцинируем. Друзья, к сожалению, спасти всех невозможно. Очень много щенков умирает, и также очень много мы спасаем. Основная масса животных спасена", - пояснила представитель приюта.

https://ria.ru/20230203/svini-1849547383.html

https://ria.ru/20230123/koshki-1846790577.html

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, саратов, происшествия