https://ria.ru/20230206/priyut-1849964852.html
В Саратове в частном приюте нашли более 80 трупов кошек и собак
В Саратове в частном приюте нашли более 80 трупов кошек и собак - РИА Новости, 06.02.2023
В Саратове в частном приюте нашли более 80 трупов кошек и собак
Более 80 мертвых кошек и собак нашли в частном приюте Саратова, сообщило надзорное ведомство региона в своем телеграм-канале. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T10:59
2023-02-06T10:59
2023-02-06T10:59
происшествия
саратов
саратовская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
САРАТОВ, 6 фев - РИА Новости. Более 80 мертвых кошек и собак нашли в частном приюте Саратова, сообщило надзорное ведомство региона в своем телеграм-канале. "По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко надзорное ведомство проводит проверку... в связи обнаружением более 80 трупов животных - собак и кошек, ранее содержавшихся в частном приюте "Рич" в поселке Юрьевка в Саратове. Причины смерти животных устанавливаются", - говорится в сообщении. Если будут выявлены нарушения ветеринарного законодательства при содержании животных, прокуратура обещает "принять меры реагирования". Параллельно следствие начало свою проверку по этому факту - она может привести к возбуждению уголовного дела.
https://ria.ru/20230123/koshki-1846790577.html
саратов
саратовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, саратовская область, россия
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Россия
В Саратове в частном приюте нашли более 80 трупов кошек и собак
Прокуратура проверяет частный приют в Саратове после обнаружения 80 трупов кошек и собак