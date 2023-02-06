https://ria.ru/20230206/priyut-1849964852.html

В Саратове в частном приюте нашли более 80 трупов кошек и собак

В Саратове в частном приюте нашли более 80 трупов кошек и собак - РИА Новости, 06.02.2023

В Саратове в частном приюте нашли более 80 трупов кошек и собак

Более 80 мертвых кошек и собак нашли в частном приюте Саратова, сообщило надзорное ведомство региона в своем телеграм-канале. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T10:59

2023-02-06T10:59

2023-02-06T10:59

происшествия

саратов

саратовская область

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САРАТОВ, 6 фев - РИА Новости. Более 80 мертвых кошек и собак нашли в частном приюте Саратова, сообщило надзорное ведомство региона в своем телеграм-канале. "По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко надзорное ведомство проводит проверку... в связи обнаружением более 80 трупов животных - собак и кошек, ранее содержавшихся в частном приюте "Рич" в поселке Юрьевка в Саратове. Причины смерти животных устанавливаются", - говорится в сообщении. Если будут выявлены нарушения ветеринарного законодательства при содержании животных, прокуратура обещает "принять меры реагирования". Параллельно следствие начало свою проверку по этому факту - она может привести к возбуждению уголовного дела.

https://ria.ru/20230123/koshki-1846790577.html

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происшествия, саратов, саратовская область, россия