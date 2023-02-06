https://ria.ru/20230206/pozhar-1850124074.html

В порту турецкого Искендеруна вспыхнул пожар

В порту турецкого Искендеруна вспыхнул пожар - РИА Новости, 06.02.2023

В порту турецкого Искендеруна вспыхнул пожар

Мощный пожар начался в понедельник в порту турецкого Искендеруна на юго-востоке Турции, сообщает телеканал NTV. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T18:52

2023-02-06T18:52

2023-02-06T18:52

в мире

турция

сирия

хатай (провинция)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824189653_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_bf71d4297f2463edd934e0fcb55b0880.jpg

СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Мощный пожар начался в понедельник в порту турецкого Искендеруна на юго-востоке Турции, сообщает телеканал NTV. Огонь разгорелся в контейнерах с грузом на территории порта, потушить его пока не удается. Причина возникновения пожара пока не установлена. Порт Искендерун в провинции Хатай был временно выведен из эксплуатации из-за разрушений после землетрясения в регионе, сообщило ранее управление мореходства страны. Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 1541 человек, пострадали более 9,7 тысячи. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 460 человек, пострадали свыше 1300. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.

https://ria.ru/20230206/vzryv-1849936931.html

турция

сирия

хатай (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, сирия, хатай (провинция)