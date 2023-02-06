https://ria.ru/20230206/pozhar-1850124074.html
В порту турецкого Искендеруна вспыхнул пожар
В порту турецкого Искендеруна вспыхнул пожар - РИА Новости, 06.02.2023
В порту турецкого Искендеруна вспыхнул пожар
Мощный пожар начался в понедельник в порту турецкого Искендеруна на юго-востоке Турции, сообщает телеканал NTV. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T18:52
2023-02-06T18:52
2023-02-06T18:52
в мире
турция
сирия
хатай (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824189653_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_bf71d4297f2463edd934e0fcb55b0880.jpg
СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Мощный пожар начался в понедельник в порту турецкого Искендеруна на юго-востоке Турции, сообщает телеканал NTV. Огонь разгорелся в контейнерах с грузом на территории порта, потушить его пока не удается. Причина возникновения пожара пока не установлена. Порт Искендерун в провинции Хатай был временно выведен из эксплуатации из-за разрушений после землетрясения в регионе, сообщило ранее управление мореходства страны. Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 1541 человек, пострадали более 9,7 тысячи. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 460 человек, пострадали свыше 1300. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.
https://ria.ru/20230206/vzryv-1849936931.html
турция
сирия
хатай (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824189653_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_66d80f6951b20c5a0ce368db95bb08bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сирия, хатай (провинция)
В мире, Турция, Сирия, Хатай (провинция)
В порту турецкого Искендеруна вспыхнул пожар
В закрытом после землетрясения порту турецкого Искендеруна вспыхнул пожар