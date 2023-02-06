https://ria.ru/20230206/pozhar-1849994618.html
В районе аварии на газопроводе в Турции отключили подачу газа
В районе аварии на газопроводе в Турции отключили подачу газа - РИА Новости, 06.02.2023
В районе аварии на газопроводе в Турции отключили подачу газа
Подачу газа отключили в районе аварии на газопроводе в турецкой провинции Хатай, сообщила компания Botaş. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:26
2023-02-06T12:26
2023-02-06T17:10
в мире
хатай (провинция)
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
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СТАМБУЛ, 6 фев – РИА Новости. Подачу газа отключили в районе аварии на газопроводе в турецкой провинции Хатай, сообщила компания Botaş.Эпицентр произошедшего рано утром землетрясения магнитудой 7,7 находился в провинции Кахраманмараш на юге Турции, погибли 1014 человек, пострадали не менее 5385. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение - по оценкам турецких сейсмологов, магнитудой 7,6.Взрыв прогремел утром на газопроводе в турецкой провинции Хатай на юго-востоке страны, где ранее произошло землетрясение, начался пожар. Ранее местные СМИ сообщали, что пожар на газопроводе потушен, однако позже удалили сообщение об этом.Глава сельской администрации в деревне Топбогазы сообщил, что взрыв прогремел на двух разных участках газопровода, между которыми порядка трех километров."В результате ущерба, нанесенного газопроводу Кахраманмараш - Газиантеп, отключена подача газа в ряд деревень провинций Кахраманмараш, Газиантеп, Хатай", - сообщила компания.
https://ria.ru/20230206/elektrichestvo-1850058018.html
хатай (провинция)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хатай (провинция), турция, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Хатай (провинция), Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
12:26 06.02.2023 (обновлено: 17:10 06.02.2023)
В районе аварии на газопроводе в Турции отключили подачу газа
В турецкой провинции Хатай отключили подачу газа в районе аварии на газопроводе