https://ria.ru/20230206/pozhar-1849994618.html

В районе аварии на газопроводе в Турции отключили подачу газа

В районе аварии на газопроводе в Турции отключили подачу газа - РИА Новости, 06.02.2023

В районе аварии на газопроводе в Турции отключили подачу газа

Подачу газа отключили в районе аварии на газопроводе в турецкой провинции Хатай, сообщила компания Botaş. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:26

2023-02-06T12:26

2023-02-06T17:10

в мире

хатай (провинция)

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 6 фев – РИА Новости. Подачу газа отключили в районе аварии на газопроводе в турецкой провинции Хатай, сообщила компания Botaş.Эпицентр произошедшего рано утром землетрясения магнитудой 7,7 находился в провинции Кахраманмараш на юге Турции, погибли 1014 человек, пострадали не менее 5385. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение - по оценкам турецких сейсмологов, магнитудой 7,6.Взрыв прогремел утром на газопроводе в турецкой провинции Хатай на юго-востоке страны, где ранее произошло землетрясение, начался пожар. Ранее местные СМИ сообщали, что пожар на газопроводе потушен, однако позже удалили сообщение об этом.Глава сельской администрации в деревне Топбогазы сообщил, что взрыв прогремел на двух разных участках газопровода, между которыми порядка трех километров."В результате ущерба, нанесенного газопроводу Кахраманмараш - Газиантеп, отключена подача газа в ряд деревень провинций Кахраманмараш, Газиантеп, Хатай", - сообщила компания.

https://ria.ru/20230206/elektrichestvo-1850058018.html

хатай (провинция)

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, хатай (провинция), турция, сильное землетрясение в турции и сирии