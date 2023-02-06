https://ria.ru/20230206/pozhar-1849990218.html
На корейском судне с российским экипажем потушили пожар
На корейском судне с российским экипажем потушили пожар - РИА Новости, 06.02.2023
На корейском судне с российским экипажем потушили пожар
Пожар на борту корейского судна Ah Shin с российским экипажем ликвидирован, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Российском профессиональном союзе моряков. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:14
2023-02-06T12:14
2023-02-06T12:16
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пожар на борту корейского судна Ah Shin с российским экипажем ликвидирован, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Российском профессиональном союзе моряков. "По нашим сведениям, пожар потушен, судно стоит на рейде в ожидании пополнения системы пожаротушения углекислым газом. Судно Ah Shin ходит под флагом Панамы, но принадлежит корейской компании", - сообщил замруководителя профсоюза Игорь Ковальчук. Он добавил, что на борту действует коллективный договор Федерации корейских профсоюзов моряков. "Указанная федерация, также как и наш профсоюз, входит в Международную федерацию транспортных рабочих (МФТ), которая занимается защитой прав моряков по всему миру. Таким образом, права моряков защищены", - пояснил он. Ранее в понедельник специализированный новостной портал "Морской бюллетень" сообщил, что корейское судно-автомобилевоз Ah Shin, находящееся у берегов Вьетнама с полностью российским экипажем в составе 21 человека, четвертый день борется с пожаром на грузовых палубах. Возгорание на судне, шедшем из Южной Кореи в Сингапур с 4530 автомобилями и 1356 тоннами нефтепродуктов на борту, произошло 3 февраля. Так как экипажу не удалось справиться с пожаром самостоятельно, капитан принял решение изменить курс на ближайшую гавань во Вьетнаме. По словам редактора "Морского бюллетеня", эксперта по морским перевозкам Михаил Войтенко, в последнее время участились случаи самовозгорания аккумуляторных батарей на судах-автомобилевозах, возникающие при перевозке электромобилей.
https://ria.ru/20230203/vozgoranie-1849636357.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вьетнам, панама
В мире, Россия, Вьетнам, Панама
12:14 06.02.2023 (обновлено: 12:16 06.02.2023)
На корейском судне с российским экипажем потушили пожар
На борту корейского судна Ah Shin с российским экипажем потушили пожар, пострадавших нет
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пожар на борту корейского судна Ah Shin с российским экипажем ликвидирован, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Российском профессиональном союзе моряков.
"По нашим сведениям, пожар потушен, судно стоит на рейде в ожидании пополнения системы пожаротушения углекислым газом. Судно Ah Shin ходит под флагом Панамы
, но принадлежит корейской компании", - сообщил замруководителя профсоюза Игорь Ковальчук.
Он добавил, что на борту действует коллективный договор Федерации корейских профсоюзов моряков.
"Указанная федерация, также как и наш профсоюз, входит в Международную федерацию транспортных рабочих (МФТ), которая занимается защитой прав моряков по всему миру. Таким образом, права моряков защищены", - пояснил он.
Ранее в понедельник специализированный новостной портал "Морской бюллетень" сообщил, что корейское судно-автомобилевоз Ah Shin, находящееся у берегов Вьетнама
с полностью российским экипажем в составе 21 человека, четвертый день борется с пожаром на грузовых палубах. Возгорание на судне, шедшем из Южной Кореи
в Сингапур
с 4530 автомобилями и 1356 тоннами нефтепродуктов на борту, произошло 3 февраля. Так как экипажу не удалось справиться с пожаром самостоятельно, капитан принял решение изменить курс на ближайшую гавань во Вьетнаме.
По словам редактора "Морского бюллетеня", эксперта по морским перевозкам Михаил Войтенко, в последнее время участились случаи самовозгорания аккумуляторных батарей на судах-автомобилевозах, возникающие при перевозке электромобилей.