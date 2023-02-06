Рейтинг@Mail.ru
В Москве при пожаре в многоэтажке погибли два человека - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230206/pozhar-1849934739.html
В Москве при пожаре в многоэтажке погибли два человека
В Москве при пожаре в многоэтажке погибли два человека - РИА Новости, 06.02.2023
В Москве при пожаре в многоэтажке погибли два человека
Два человека погибли в результате ночного пожара в двухкомнатной квартире в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T08:55
2023-02-06T08:56
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Два человека погибли в результате ночного пожара в двухкомнатной квартире в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. "Ночью на улица Вешняковская в двухкомнатной квартире на 11 этаже произошел пожар, в результате которого погибло два человека. Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход процессуальной проверки и принятие по ее результатам решения", - говорится в сообщении.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
08:55 06.02.2023 (обновлено: 08:56 06.02.2023)
 
В Москве при пожаре в многоэтажке погибли два человека

Прокуратура сообщила о гибели двух человек при пожаре на Вешняковской улице в Москве

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Два человека погибли в результате ночного пожара в двухкомнатной квартире в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
"Ночью на улица Вешняковская в двухкомнатной квартире на 11 этаже произошел пожар, в результате которого погибло два человека. Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход процессуальной проверки и принятие по ее результатам решения", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала