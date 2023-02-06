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В Москве при пожаре в многоэтажке погибли два человека
В Москве при пожаре в многоэтажке погибли два человека - РИА Новости, 06.02.2023
В Москве при пожаре в многоэтажке погибли два человека
Два человека погибли в результате ночного пожара в двухкомнатной квартире в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T08:55
2023-02-06T08:55
2023-02-06T08:56
происшествия
москва
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Два человека погибли в результате ночного пожара в двухкомнатной квартире в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. "Ночью на улица Вешняковская в двухкомнатной квартире на 11 этаже произошел пожар, в результате которого погибло два человека. Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход процессуальной проверки и принятие по ее результатам решения", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
08:55 06.02.2023 (обновлено: 08:56 06.02.2023)
В Москве при пожаре в многоэтажке погибли два человека
Прокуратура сообщила о гибели двух человек при пожаре на Вешняковской улице в Москве