https://ria.ru/20230206/pozhar-1849934739.html

В Москве при пожаре в многоэтажке погибли два человека

В Москве при пожаре в многоэтажке погибли два человека - РИА Новости, 06.02.2023

В Москве при пожаре в многоэтажке погибли два человека

Два человека погибли в результате ночного пожара в двухкомнатной квартире в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T08:55

2023-02-06T08:55

2023-02-06T08:56

происшествия

москва

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Два человека погибли в результате ночного пожара в двухкомнатной квартире в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. "Ночью на улица Вешняковская в двухкомнатной квартире на 11 этаже произошел пожар, в результате которого погибло два человека. Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход процессуальной проверки и принятие по ее результатам решения", - говорится в сообщении.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва