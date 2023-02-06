https://ria.ru/20230206/posolstvo-1850067034.html

В МИД Азербайджана прокомментировали нападение на посольство в Иране

В МИД Азербайджана прокомментировали нападение на посольство в Иране - РИА Новости, 06.02.2023

В МИД Азербайджана прокомментировали нападение на посольство в Иране

Нападение на азербайджанское посольство в Иране было заранее спланировано, заявил в понедельник на брифинге начальник пресс-службы министерства иностранных дел... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:47

2023-02-06T15:47

2023-02-06T15:48

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БАКУ, 6 фев – РИА Новости. Нападение на азербайджанское посольство в Иране было заранее спланировано, заявил в понедельник на брифинге начальник пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде. Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране было совершено утром 27 января. В результате произошедшего погиб начальник службы охраны посольства, два человека получили ранения. По информации азербайджанского МИД, дипмиссия страны в Тегеране приостановила свою деятельность после инцидента. "Несмотря на продолжающееся на протяжении 40 минут преступление, иранская полиция не предприняла никаких оперативных мер по его предотвращению. Сотрудник иранской полиции, который стоял на входе, не только не вмешался в инцидент, но и покинул территорию. Во время теракта в посольстве Азербайджана иранская полицейская машина подъехала к зданию диппредставительства, но затем отъехала. Все имеющиеся доказательства указывают на то, что этот инцидент был заранее спланирован", - отметил Гаджизаде.

https://ria.ru/20230131/azerbaydzhan-1848598987.html

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