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США могут ввести пошлину в 200 процентов на алюминий из России, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2023
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США могут ввести пошлину в 200 процентов на алюминий из России, пишут СМИ
США могут ввести пошлину в 200 процентов на алюминий из России, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2023
США могут ввести пошлину в 200 процентов на алюминий из России, пишут СМИ
США могут установить пошлину на закупаемый в России алюминий, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:39
2023-02-06T19:01
сша
россия
экономика
москва
вашингтон (штат)
русал
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ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. США могут установить пошлину на закупаемый в России алюминий, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Как отметило издание, подобная мера означает для Соединенных Штатов прекращение закупок российского алюминия, доля которого до сих пор составляла десять процентов американского импорта.Об обсуждении властями США запрета на поставки этого металла из России сообщала в октябре корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс.Журналист указала на три варианта закрытия рынка для российского алюминия: После этого пять европейских промышленных ассоциаций попросили власти ЕС не вводить запрет на продукцию из России, так как санкции могут стать причиной закрытия тысяч компаний.Российская компания "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли. На ее долю в 2021 году пришлось 5,6 процента мирового производства алюминия.
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сша, россия, экономика, москва, вашингтон (штат), русал, евросоюз
США, Россия, Экономика, Москва, Вашингтон (штат), Русал, Евросоюз
17:39 06.02.2023 (обновлено: 19:01 06.02.2023)
 
США могут ввести пошлину в 200 процентов на алюминий из России, пишут СМИ

Bloomberg: США могут на этой неделе ввести пошлину в 200% на закупаемый в России алюминий

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАлюминиевые болванки в цехе ЧАО "Завод алюминиевых профилей"
Алюминиевые болванки в цехе ЧАО Завод алюминиевых профилей - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Алюминиевые болванки в цехе ЧАО "Завод алюминиевых профилей". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. США могут установить пошлину на закупаемый в России алюминий, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"США готовятся ввести 200-процентный тариф на алюминий российского производства уже на этой неделе для продолжения давления на Москву", — говорится в публикации.
Как отметило издание, подобная мера означает для Соединенных Штатов прекращение закупок российского алюминия, доля которого до сих пор составляла десять процентов американского импорта.
Об обсуждении властями США запрета на поставки этого металла из России сообщала в октябре корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс.
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Журналист указала на три варианта закрытия рынка для российского алюминия:
  • прямой запрет на поставки;
  • повышение ввозных пошлин до запретительного уровня;
  • введение санкций против компании-производителя "Русал".
После этого пять европейских промышленных ассоциаций попросили власти ЕС не вводить запрет на продукцию из России, так как санкции могут стать причиной закрытия тысяч компаний.
Российская компания "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли. На ее долю в 2021 году пришлось 5,6 процента мирового производства алюминия.
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