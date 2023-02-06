https://ria.ru/20230206/poshlina-1850108226.html

США могут ввести пошлину в 200 процентов на алюминий из России, пишут СМИ

США могут ввести пошлину в 200 процентов на алюминий из России, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2023

США могут ввести пошлину в 200 процентов на алюминий из России, пишут СМИ

США могут установить пошлину на закупаемый в России алюминий, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T17:39

2023-02-06T17:39

2023-02-06T19:01

сша

россия

экономика

москва

вашингтон (штат)

русал

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. США могут установить пошлину на закупаемый в России алюминий, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Как отметило издание, подобная мера означает для Соединенных Штатов прекращение закупок российского алюминия, доля которого до сих пор составляла десять процентов американского импорта.Об обсуждении властями США запрета на поставки этого металла из России сообщала в октябре корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс.Журналист указала на три варианта закрытия рынка для российского алюминия: После этого пять европейских промышленных ассоциаций попросили власти ЕС не вводить запрет на продукцию из России, так как санкции могут стать причиной закрытия тысяч компаний.Российская компания "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли. На ее долю в 2021 году пришлось 5,6 процента мирового производства алюминия.

https://ria.ru/20221023/alyuminiy-1825712413.html

https://ria.ru/20230206/neft-1850039106.html

сша

россия

москва

вашингтон (штат)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, россия, экономика, москва, вашингтон (штат), русал, евросоюз