https://ria.ru/20230206/politemigranty-1849982700.html

Лукашенко подписал указ о создании комиссии по возвращению политэмигрантов

Лукашенко подписал указ о создании комиссии по возвращению политэмигрантов - РИА Новости, 06.02.2023

Лукашенко подписал указ о создании комиссии по возвращению политэмигрантов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в понедельник подписал указ о создании комиссии для работы с гражданами, выехавшими из страны на волне... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T11:50

2023-02-06T11:50

2023-02-06T11:50

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 6 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в понедельник подписал указ о создании комиссии для работы с гражданами, выехавшими из страны на волне протестов 2020 года, но теперь желающими вернуться на родину. "Один из важнейших вопросов. Я сегодня подписал указ, который подготовлен группой специалистов во главе с вами (с генпрокурором Андреем Шведом - ред.) о рассмотрении обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений. Это как раз тот вопрос, который мы обсуждали накануне. Я посмотрел и состав (комиссии – ред.), и прочее. Если мы что-то тут в указе не предусмотрели, достаточно власти у генерального прокурора для того, чтобы задействовать весь государственный аппарат, госслужащих для того, чтобы решить эту проблему с теми беглыми", - цитирует белорусского лидера агентство Sputnik Беларусь. Ранее Лукашенко призвал выехавшую из Белоруссию оппозицию вернуться домой, "покаяться" и понести наказание за свои действия. Он заявлял, что есть много обращений от оппозиционеров, выехавших из страны после президентских выборов 2020 года и желающих вернуться, но власти еще не решили, как отсеять возможных шпионов и террористов. В январе Лукашенко пообещал шаг навстречу уехавшим белорусам, которые осознали, что их поддержка акций протеста оппозиции была ошибкой. Было озвучено решение создать межведомственную комиссию для работы с гражданами, желающими вернуться на родину. Тогда же было озвучено, что комиссию возглавляет генеральный прокурор Белоруссии, в ее состав будут включены руководители силовых структур, общественности, депутатского корпуса, представители средств массовой информации, других слоев белорусского общества. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20230119/besporyadki-1845965301.html

https://ria.ru/20230120/gruppa-1846244525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, белоруссия, александр лукашенко