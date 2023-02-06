https://ria.ru/20230206/pogoda-1849979254.html
Москвичам пообещали потепление в конце недели
Москвичам пообещали потепление в конце недели - РИА Новости, 06.02.2023
Москвичам пообещали потепление в конце недели
Потепление до минус 1 градуса ожидается в столице к предстоящим выходным, начиная с четверга, дневная температура будет колебаться в пределах 1-6 градусов,... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T11:41
2023-02-06T11:41
2023-02-06T11:41
общество
москва
татьяна позднякова
погода
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Потепление до минус 1 градуса ожидается в столице к предстоящим выходным, начиная с четверга, дневная температура будет колебаться в пределах 1-6 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик отметила, что практически всю рабочую неделю погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, пик которого придется на 7-8 февраля. "Можно сказать, что существенных осадков не ожидается. Что касается облачности, то седьмого, восьмого, девятого погода у нас облачная с прояснениями без существенных осадков. Практически такая же она будет до пятницы включительно", - рассказала Позднякова. Она добавила, что самыми холодными будут ночь вторника и среды, тогда минимальная температура в Москве опустится до минус 10-11 градусов. Максимальная температура во вторник и среду будет колебаться в пределах минус 3-5 градусов. Будет преобладать северо-западный ветер, но он "не будет довольно сильным". "А вот к субботе атмосферное давление понизится, там погода уже будет более облачная со снегом, а фон температуры пока останется на том же уровне – минус 3-8 в ночные часы, минус 2-7 днем", - отметила Позднякова.
https://ria.ru/20230202/puteshestviya-1849044978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна позднякова, погода, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)
Москвичам пообещали потепление в конце недели
Синоптик Метеобюро Позднякова: к выходным в Москве потеплеет до минус одного градуса
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.
Потепление до минус 1 градуса ожидается в столице к предстоящим выходным, начиная с четверга, дневная температура будет колебаться в пределах 1-6 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро
Татьяна Позднякова.
"Начиная с четверга, температура воздуха начнет вновь повышаться, то есть в ночные часы у нас будет порядка минус 5-6 градусов, дневная температура – минус 1-6 градусов, вот в этих пределах. Ветер пока усиливаться не будет", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что практически всю рабочую неделю погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, пик которого придется на 7-8 февраля.
"Можно сказать, что существенных осадков не ожидается. Что касается облачности, то седьмого, восьмого, девятого погода у нас облачная с прояснениями без существенных осадков. Практически такая же она будет до пятницы включительно", - рассказала Позднякова.
Она добавила, что самыми холодными будут ночь вторника и среды, тогда минимальная температура в Москве опустится до минус 10-11 градусов. Максимальная температура во вторник и среду будет колебаться в пределах минус 3-5 градусов. Будет преобладать северо-западный ветер, но он "не будет довольно сильным".
"А вот к субботе атмосферное давление понизится, там погода уже будет более облачная со снегом, а фон температуры пока останется на том же уровне – минус 3-8 в ночные часы, минус 2-7 днем", - отметила Позднякова.