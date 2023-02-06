https://ria.ru/20230206/pogoda-1849979254.html

Москвичам пообещали потепление в конце недели

Москвичам пообещали потепление в конце недели - РИА Новости, 06.02.2023

Москвичам пообещали потепление в конце недели

Потепление до минус 1 градуса ожидается в столице к предстоящим выходным, начиная с четверга, дневная температура будет колебаться в пределах 1-6 градусов,... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T11:41

2023-02-06T11:41

2023-02-06T11:41

общество

москва

татьяна позднякова

погода

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Потепление до минус 1 градуса ожидается в столице к предстоящим выходным, начиная с четверга, дневная температура будет колебаться в пределах 1-6 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик отметила, что практически всю рабочую неделю погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, пик которого придется на 7-8 февраля. "Можно сказать, что существенных осадков не ожидается. Что касается облачности, то седьмого, восьмого, девятого погода у нас облачная с прояснениями без существенных осадков. Практически такая же она будет до пятницы включительно", - рассказала Позднякова. Она добавила, что самыми холодными будут ночь вторника и среды, тогда минимальная температура в Москве опустится до минус 10-11 градусов. Максимальная температура во вторник и среду будет колебаться в пределах минус 3-5 градусов. Будет преобладать северо-западный ветер, но он "не будет довольно сильным". "А вот к субботе атмосферное давление понизится, там погода уже будет более облачная со снегом, а фон температуры пока останется на том же уровне – минус 3-8 в ночные часы, минус 2-7 днем", - отметила Позднякова.

https://ria.ru/20230202/puteshestviya-1849044978.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, татьяна позднякова, погода, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)