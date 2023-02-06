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КМСП и Фонд развития Югры совместно поддержат фермеров - РИА Новости, 06.02.2023
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КМСП и Фонд развития Югры совместно поддержат фермеров
КМСП и Фонд развития Югры совместно поддержат фермеров - РИА Новости, 06.02.2023
КМСП и Фонд развития Югры совместно поддержат фермеров
Корпорация МСП и Фонд развития Югры договорились о поддержке фермеров и малых производителей продуктов питания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:44
2023-02-06T12:44
новости компаний - экономика
корпорация мсп
ханты-мансийский автономный округ
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Корпорация МСП и Фонд развития Югры договорились о поддержке фермеров и малых производителей продуктов питания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщает пресс-служба института развития."Предприниматели Югры, занятые в сельскохозяйственной сфере и производстве продуктов питания, получат дополнительные возможности для развития бизнеса, в том числе организации и расширении рынков сбыта производимой ими продукции", – отметил заместитель генерального директора Корпорации МСП Никита Банцекин, слова которого приводятся в сообщении.Он добавил, что на Цифровой платформе МСП.РФ, оператором которой является Корпорация МСП, уже размещены заявки на продукцию малых сельхозпроизводителей со стороны крупных торговых сетей и переработчиков. Так, на сервисе "Производственная кооперация и сбыт" представлено более 870 заявок на продовольственные продукты от МЕТРО, Х5Group, Магнита, Вкусвилла, Глобуса, Ленты и других компаний."В 2022 году Югра стала участником пилотного проекта Корпорации МСП "Фермерский островок". Сейчас в Сургуте и Нижневартовске работают три фермерских островка. Соглашение позволит усилить эту работу, а также расширить спектр поддержки фермеров", – сказал генеральный директор Фонда развития Югры Сергей Афанасьев в ходе подписания соглашения с КМСП.Корпорация МСП и Фонд развития Югры также договорились о систематизации и распространении лучших практик оказания поддержки малому и среднему бизнесу, проведении совместных мероприятий, направленных на предоставление информационно-маркетинговой и консультационной поддержки.
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новости компаний - экономика, корпорация мсп, ханты-мансийский автономный округ
Новости компаний - Экономика, Корпорация МСП, Ханты-Мансийский автономный округ
12:44 06.02.2023
 

КМСП и Фонд развития Югры совместно поддержат фермеров

© Фото : Корпорация МСПКМСП и Фонд развития Югры совместно поддержат фермеров
КМСП и Фонд развития Югры совместно поддержат фермеров - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Фото : Корпорация МСП
КМСП и Фонд развития Югры совместно поддержат фермеров
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Корпорация МСП и Фонд развития Югры договорились о поддержке фермеров и малых производителей продуктов питания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщает пресс-служба института развития.
"Предприниматели Югры, занятые в сельскохозяйственной сфере и производстве продуктов питания, получат дополнительные возможности для развития бизнеса, в том числе организации и расширении рынков сбыта производимой ими продукции", – отметил заместитель генерального директора Корпорации МСП Никита Банцекин, слова которого приводятся в сообщении.
Логотип корпорации МСП
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Он добавил, что на Цифровой платформе МСП.РФ, оператором которой является Корпорация МСП, уже размещены заявки на продукцию малых сельхозпроизводителей со стороны крупных торговых сетей и переработчиков. Так, на сервисе "Производственная кооперация и сбыт" представлено более 870 заявок на продовольственные продукты от МЕТРО, Х5Group, Магнита, Вкусвилла, Глобуса, Ленты и других компаний.
"В 2022 году Югра стала участником пилотного проекта Корпорации МСП "Фермерский островок". Сейчас в Сургуте и Нижневартовске работают три фермерских островка. Соглашение позволит усилить эту работу, а также расширить спектр поддержки фермеров", – сказал генеральный директор Фонда развития Югры Сергей Афанасьев в ходе подписания соглашения с КМСП.
Корпорация МСП и Фонд развития Югры также договорились о систематизации и распространении лучших практик оказания поддержки малому и среднему бизнесу, проведении совместных мероприятий, направленных на предоставление информационно-маркетинговой и консультационной поддержки.
 
Новости компаний - ЭкономикаКорпорация МСПХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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