https://ria.ru/20230206/podderzhka-1850001169.html

КМСП и Фонд развития Югры совместно поддержат фермеров

КМСП и Фонд развития Югры совместно поддержат фермеров - РИА Новости, 06.02.2023

КМСП и Фонд развития Югры совместно поддержат фермеров

Корпорация МСП и Фонд развития Югры договорились о поддержке фермеров и малых производителей продуктов питания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:44

2023-02-06T12:44

2023-02-06T12:44

новости компаний - экономика

корпорация мсп

ханты-мансийский автономный округ

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Корпорация МСП и Фонд развития Югры договорились о поддержке фермеров и малых производителей продуктов питания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщает пресс-служба института развития."Предприниматели Югры, занятые в сельскохозяйственной сфере и производстве продуктов питания, получат дополнительные возможности для развития бизнеса, в том числе организации и расширении рынков сбыта производимой ими продукции", – отметил заместитель генерального директора Корпорации МСП Никита Банцекин, слова которого приводятся в сообщении.Он добавил, что на Цифровой платформе МСП.РФ, оператором которой является Корпорация МСП, уже размещены заявки на продукцию малых сельхозпроизводителей со стороны крупных торговых сетей и переработчиков. Так, на сервисе "Производственная кооперация и сбыт" представлено более 870 заявок на продовольственные продукты от МЕТРО, Х5Group, Магнита, Вкусвилла, Глобуса, Ленты и других компаний."В 2022 году Югра стала участником пилотного проекта Корпорации МСП "Фермерский островок". Сейчас в Сургуте и Нижневартовске работают три фермерских островка. Соглашение позволит усилить эту работу, а также расширить спектр поддержки фермеров", – сказал генеральный директор Фонда развития Югры Сергей Афанасьев в ходе подписания соглашения с КМСП.Корпорация МСП и Фонд развития Югры также договорились о систематизации и распространении лучших практик оказания поддержки малому и среднему бизнесу, проведении совместных мероприятий, направленных на предоставление информационно-маркетинговой и консультационной поддержки.

https://ria.ru/20230206/podderzhka-1849977738.html

ханты-мансийский автономный округ

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, корпорация мсп, ханты-мансийский автономный округ