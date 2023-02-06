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В Удмуртии семьи участников спецоперации освободили от платы за детский сад - РИА Новости, 06.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/plata-1850039239.html
В Удмуртии семьи участников спецоперации освободили от платы за детский сад
В Удмуртии семьи участников спецоперации освободили от платы за детский сад - РИА Новости, 06.02.2023
В Удмуртии семьи участников спецоперации освободили от платы за детский сад
В Удмуртии ввели дополнительную меру поддержки для семей участников спецоперации, освободив от оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:34
2023-02-06T14:34
специальная военная операция на украине
общество
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
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УФА, 6 фев – РИА Новости. В Удмуртии ввели дополнительную меру поддержки для семей участников спецоперации, освободив от оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах, сообщили в пресс-службе главы республики. По данным пресс-службы, к удмуртским властям обратились с такой просьбой семьи военнослужащих. "Бойцы должны знать, что дома все хорошо. Поэтому для семей участников СВО вводим еще одну меру поддержки - освобождение от родительской платы в детских садах", - приводятся в сообщении слова главы Удмуртии Александра Бречалова. Отмечается, что для освобождения от платы семье военнослужащего необходимо написать заявление в дошкольное учреждение и предоставить подтверждающие документы. "Поскольку сейчас мы вводим новую меру поддержки для всей республики, нужно привести свои нормативные акты в соответствие с республиканскими. Проработать вопрос по своим территориям: скольким семьям нужна будет эта помощь, и сверить данные с министерством социальной политики республики", - обратился глава региона к главам городов и районов Удмуртии.
https://ria.ru/20230205/pomosch-1849874260.html
https://ria.ru/20230131/mobilizatsiya-1848681012.html
удмуртская республика (удмуртия)
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общество, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов
Специальная военная операция на Украине, Общество, Удмуртская Республика (Удмуртия), Александр Бречалов
14:34 06.02.2023
 
В Удмуртии семьи участников спецоперации освободили от платы за детский сад

В Удмуртии семьи участников спецоперации освободили от оплаты услуг в детских садах

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в медиабанкШкаф с игрушками в детском саду
Шкаф с игрушками в детском саду - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Шкаф с игрушками в детском саду. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 6 фев – РИА Новости. В Удмуртии ввели дополнительную меру поддержки для семей участников спецоперации, освободив от оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах, сообщили в пресс-службе главы республики.
По данным пресс-службы, к удмуртским властям обратились с такой просьбой семьи военнослужащих.
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На Кубани рассказали о сборе гумпомощи для новых регионов
"Бойцы должны знать, что дома все хорошо. Поэтому для семей участников СВО вводим еще одну меру поддержки - освобождение от родительской платы в детских садах", - приводятся в сообщении слова главы Удмуртии Александра Бречалова.
Отмечается, что для освобождения от платы семье военнослужащего необходимо написать заявление в дошкольное учреждение и предоставить подтверждающие документы.
"Поскольку сейчас мы вводим новую меру поддержки для всей республики, нужно привести свои нормативные акты в соответствие с республиканскими. Проработать вопрос по своим территориям: скольким семьям нужна будет эта помощь, и сверить данные с министерством социальной политики республики", - обратился глава региона к главам городов и районов Удмуртии.
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