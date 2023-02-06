https://ria.ru/20230206/plata-1850039239.html

В Удмуртии семьи участников спецоперации освободили от платы за детский сад

В Удмуртии семьи участников спецоперации освободили от платы за детский сад - РИА Новости, 06.02.2023

В Удмуртии семьи участников спецоперации освободили от платы за детский сад

В Удмуртии ввели дополнительную меру поддержки для семей участников спецоперации, освободив от оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T14:34

2023-02-06T14:34

2023-02-06T14:34

специальная военная операция на украине

общество

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

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УФА, 6 фев – РИА Новости. В Удмуртии ввели дополнительную меру поддержки для семей участников спецоперации, освободив от оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах, сообщили в пресс-службе главы республики. По данным пресс-службы, к удмуртским властям обратились с такой просьбой семьи военнослужащих. "Бойцы должны знать, что дома все хорошо. Поэтому для семей участников СВО вводим еще одну меру поддержки - освобождение от родительской платы в детских садах", - приводятся в сообщении слова главы Удмуртии Александра Бречалова. Отмечается, что для освобождения от платы семье военнослужащего необходимо написать заявление в дошкольное учреждение и предоставить подтверждающие документы. "Поскольку сейчас мы вводим новую меру поддержки для всей республики, нужно привести свои нормативные акты в соответствие с республиканскими. Проработать вопрос по своим территориям: скольким семьям нужна будет эта помощь, и сверить данные с министерством социальной политики республики", - обратился глава региона к главам городов и районов Удмуртии.

https://ria.ru/20230205/pomosch-1849874260.html

https://ria.ru/20230131/mobilizatsiya-1848681012.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов