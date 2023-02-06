https://ria.ru/20230206/peregovory-1850035962.html

Экс-советник Пентагона предрек распад НАТО

Экс-советник Пентагона предрек распад НАТО - РИА Новости, 06.02.2023

Экс-советник Пентагона предрек распад НАТО

НАТО ждет распад, альянс просто не сможет существовать, если не будут начаты скорые переговоры по Украине, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник в... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T14:22

2023-02-06T14:22

2023-02-06T14:22

в мире

нато

киев

россия

москва

сулейман сойлу

владимир зеленский

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. НАТО ждет распад, альянс просто не сможет существовать, если не будут начаты скорые переговоры по Украине, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. "Если мы не начнем быстрые переговоры, это уничтожит НАТО", - сказал он в интервью, отрывок которого приводит информационно-аналитический видео-канал Redacted News. По словам Макгрегора, НАТО создавали как "оборонительный альянс, он не был придуман для нападения на кого-либо". "Но с 90-х годов мы пытаемся его использовать как наступательное оружие. И если мы все больше будем давить на НАТО, то альянс развалится", - ожидает Макгрегор. Ведущий выпуска Redacted News Клейтон Моррис обратил в этой связи внимание на отношения с НАТО страны-члена Турции, которая пытается посредничать между Россией и Украиной и заблокировала принятие в альянс Швеции и Финляндии. По словам Морриса, Турции в НАТО сейчас дают понять: следуй линии альянса или США с Великобританией помогут организовать теракты в Стамбуле. Как сообщалось ранее, председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель обвинил ряд стран в попытках чинить препятствия усилиям по посредничеству между РФ и Украиной. На этом фоне западные страны сразу стали говорить о террористической угрозе в Турции, а генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле прекратили принимать посетителей. Посольство США также предупредило своих граждан об опасности терактов в центре Стамбула. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу назвал это "психологической войной" против страны. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.

https://ria.ru/20230206/palestina-1849948033.html

https://ria.ru/20230206/britaniya-1849926763.html

https://ria.ru/20230202/nato-1849181087.html

киев

россия

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нато, киев, россия, москва, сулейман сойлу, владимир зеленский, дмитрий песков, пентагон