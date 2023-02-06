https://ria.ru/20230206/otvetstvennost-1850110429.html

В ГД внесли проект о повышении ответственности за нарушение правил охоты

В ГД внесли проект о повышении ответственности за нарушение правил охоты - РИА Новости, 06.02.2023

В ГД внесли проект о повышении ответственности за нарушение правил охоты

Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект о повышении минимального порога штрафа за нарушение правил охоты до двух тысяч рублей и о возможности лишения... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T17:49

2023-02-06T17:49

2023-02-06T17:49

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект о повышении минимального порога штрафа за нарушение правил охоты до двух тысяч рублей и о возможности лишения права на охоту от года, документ доступен в думской электронной базе. Так, авторы предлагают поднять минимальный порог штрафа за нарушение установленных правил охоты до двух тысяч рублей. Поправки вносятся в статью 8.37 КоАП, сейчас за данное правонарушение предлагается штраф для граждан в размере от 500 рублей до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет. Также документом предлагается, что лишение права на охоту может быть установлено сроком от одного года. Правительство РФ поддержало законопроект, однако отметило в своем отзыве, что авторы должны дополнить пояснительную записку информацией, подтверждающей неэффективность существующих мер воздействия, включая: анализ статистических данных и материалы правоприменительной практики.

https://ria.ru/20230131/okhota-1848657968.html

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, госдума рф, россия