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В ГД внесли проект о повышении ответственности за нарушение правил охоты - РИА Новости, 06.02.2023
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В ГД внесли проект о повышении ответственности за нарушение правил охоты
В ГД внесли проект о повышении ответственности за нарушение правил охоты - РИА Новости, 06.02.2023
В ГД внесли проект о повышении ответственности за нарушение правил охоты
Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект о повышении минимального порога штрафа за нарушение правил охоты до двух тысяч рублей и о возможности лишения... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:49
2023-02-06T17:49
общество
госдума рф
россия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект о повышении минимального порога штрафа за нарушение правил охоты до двух тысяч рублей и о возможности лишения права на охоту от года, документ доступен в думской электронной базе. Так, авторы предлагают поднять минимальный порог штрафа за нарушение установленных правил охоты до двух тысяч рублей. Поправки вносятся в статью 8.37 КоАП, сейчас за данное правонарушение предлагается штраф для граждан в размере от 500 рублей до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет. Также документом предлагается, что лишение права на охоту может быть установлено сроком от одного года. Правительство РФ поддержало законопроект, однако отметило в своем отзыве, что авторы должны дополнить пояснительную записку информацией, подтверждающей неэффективность существующих мер воздействия, включая: анализ статистических данных и материалы правоприменительной практики.
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Евгения Нефедова
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
17:49 06.02.2023
 
В ГД внесли проект о повышении ответственности за нарушение правил охоты

Госсовет Татарстана внес в ГД проект о повышении ответственности за нарушение правил охоты

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкОхотник
Охотник - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект о повышении минимального порога штрафа за нарушение правил охоты до двух тысяч рублей и о возможности лишения права на охоту от года, документ доступен в думской электронной базе.
Так, авторы предлагают поднять минимальный порог штрафа за нарушение установленных правил охоты до двух тысяч рублей. Поправки вносятся в статью 8.37 КоАП, сейчас за данное правонарушение предлагается штраф для граждан в размере от 500 рублей до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет. Также документом предлагается, что лишение права на охоту может быть установлено сроком от одного года.
Правительство РФ поддержало законопроект, однако отметило в своем отзыве, что авторы должны дополнить пояснительную записку информацией, подтверждающей неэффективность существующих мер воздействия, включая: анализ статистических данных и материалы правоприменительной практики.
Якутия - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 13:40
В Якутии будут судить мужчину, который на охоте застрелил двух человек
 
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