https://ria.ru/20230206/otvetstvennost-1850110429.html
В ГД внесли проект о повышении ответственности за нарушение правил охоты
В ГД внесли проект о повышении ответственности за нарушение правил охоты - РИА Новости, 06.02.2023
В ГД внесли проект о повышении ответственности за нарушение правил охоты
Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект о повышении минимального порога штрафа за нарушение правил охоты до двух тысяч рублей и о возможности лишения... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:49
2023-02-06T17:49
2023-02-06T17:49
общество
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799652012_0:210:3178:1998_1920x0_80_0_0_09ad7090a63090ca8cdbdccea2ad8b7b.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект о повышении минимального порога штрафа за нарушение правил охоты до двух тысяч рублей и о возможности лишения права на охоту от года, документ доступен в думской электронной базе. Так, авторы предлагают поднять минимальный порог штрафа за нарушение установленных правил охоты до двух тысяч рублей. Поправки вносятся в статью 8.37 КоАП, сейчас за данное правонарушение предлагается штраф для граждан в размере от 500 рублей до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет. Также документом предлагается, что лишение права на охоту может быть установлено сроком от одного года. Правительство РФ поддержало законопроект, однако отметило в своем отзыве, что авторы должны дополнить пояснительную записку информацией, подтверждающей неэффективность существующих мер воздействия, включая: анализ статистических данных и материалы правоприменительной практики.
https://ria.ru/20230131/okhota-1848657968.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799652012_447:0:3178:2048_1920x0_80_0_0_410355193d2e58d4013c1d723f38d832.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
В ГД внесли проект о повышении ответственности за нарушение правил охоты
Госсовет Татарстана внес в ГД проект о повышении ответственности за нарушение правил охоты