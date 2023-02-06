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Генсек ООН призвал ядерные державы отказаться от применения ядерного оружия
Генсек ООН призвал ядерные державы отказаться от применения ядерного оружия - РИА Новости, 06.02.2023
Генсек ООН призвал ядерные державы отказаться от применения ядерного оружия
Ядерные державы должны отказаться от применения ядерного оружия первыми, а по сути, в итоге и от применения этого вида вооружений вообще, заявил генсек ООН... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T18:28
2023-02-06T18:28
2023-02-06T18:30
в мире
антониу гутерреш
оон
генеральная ассамблея оон
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ООН, 6 фев – РИА Новости. Ядерные державы должны отказаться от применения ядерного оружия первыми, а по сути, в итоге и от применения этого вида вооружений вообще, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе выступления в Генассамблее о своих приоритетах на 2023 год. По его словам, пришло время вновь поставить во главу угла разоружение и контроль над вооружениями, уменьшая стратегические угрозы от ядерного оружия и работая над его окончательной ликвидацией. "Страны, обладающие ядерным оружием, должны отказаться от применения первыми этого ужасного оружия", - сказал Гутерреш, добавив, что, "по сути, они должны отказаться от любого использования, в любое время и в любом месте". По его словам, "тактическое" применение ядерного оружия абсурдно. "Мы подвергаемся наибольшему за десятилетия риску ядерной войны, которая может начаться случайно или преднамеренно. Нам необходимо положить конец угрозе, исходящей от 13 000 единиц ядерного оружия, хранящихся в арсеналах по всему миру", - заключил он.
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в мире, антониу гутерреш, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Антониу Гутерреш, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
18:28 06.02.2023 (обновлено: 18:30 06.02.2023)
Генсек ООН призвал ядерные державы отказаться от применения ядерного оружия
Гутерреш: ядерные державы должны отказаться от применения первыми ядерного оружия
ООН, 6 фев – РИА Новости. Ядерные державы должны отказаться от применения ядерного оружия первыми, а по сути, в итоге и от применения этого вида вооружений вообще, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе выступления в Генассамблее о своих приоритетах на 2023 год.
По его словам, пришло время вновь поставить во главу угла разоружение и контроль над вооружениями, уменьшая стратегические угрозы от ядерного оружия и работая над его окончательной ликвидацией.
"Страны, обладающие ядерным оружием, должны отказаться от применения первыми этого ужасного оружия", - сказал Гутерреш, добавив, что, "по сути, они должны отказаться от любого использования, в любое время и в любом месте".
По его словам, "тактическое" применение ядерного оружия абсурдно.
"Мы подвергаемся наибольшему за десятилетия риску ядерной войны, которая может начаться случайно или преднамеренно. Нам необходимо положить конец угрозе, исходящей от 13 000 единиц ядерного оружия, хранящихся в арсеналах по всему миру", - заключил он.