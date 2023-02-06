https://ria.ru/20230206/oruzhie-1849966447.html

Путин подписал закон о приеме изъятого оружия органами МВД

Путин подписал закон о приеме изъятого оружия органами МВД - РИА Новости, 06.02.2023

Путин подписал закон о приеме изъятого оружия органами МВД

Президент России Владимир Путин подписал закон о приеме и временном хранении изъятого и сданного оружия территориальными органами МВД России, документ... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T11:03

2023-02-06T11:03

2023-02-06T11:03

безопасность

россия

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о приеме и временном хранении изъятого и сданного оружия территориальными органами МВД России, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Законопроектом был внесен правительством РФ. Инициативой предлагалось внести изменения в законы "Об оружии", "О полиции" и "О войсках национальной гвардии Российской Федерации". Территориальные органы МВД России наделяются полномочиями осуществлять в установленном порядке прием и временное хранение изъятого, добровольно сданного и найденного огнестрельного, газового, холодного и иного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств, взрывчатых веществ, основных частей огнестрельного оружия в течение срока, не превышающего четырех месяцев, до возврата их собственнику на основании решения территориального органа Росгвардии или передачи в территориальный орган Росгвардии, говорилось в пояснительных материалах к документу. Росгвардия также наделяется полномочиями по приему от органов внутренних дел, хранению и уничтожению добровольно сданного и найденного огнестрельного, газового, холодного и иного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, основных частей огнестрельного оружия.

https://radiosputnik.ria.ru/20230205/oruzhie-1849875944.html

https://ria.ru/20230204/oruzhie-1849713908.html

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безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)