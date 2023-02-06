Правительство разрешило "Газпром нефти" создать частную охранную компанию
Правительств разрешило "Газпром нефти" создать охранную организацию для защиты объектов
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкРаботник на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) "Газпром нефть" в Капотне
Работник на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) "Газпром нефть" в Капотне. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Правительство РФ разрешило "Газпром нефти" создать частную охранную организацию для защиты объектов, принадлежащих компании и ее дочерним предприятиям, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с частью 1 статьи 9.2 федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" предоставить публичному акционерному обществу "Газпром нефть" право на учреждение частной охранной организации", - говорится в распоряжении правительства.
В соответствии с документом учредителями предприятия будут "Газпром нефть" с долей 70% и частная охранная организация "Стаф-Центр" с долей 30%.
Президент России Владимир Путин в июне 2022 года подписал закон, ужесточающий требования к охране объектов ТЭК в целях повышения их защищенности, в том числе антитеррористической. Согласно закону, отдельные субъекты ТЭК по решению правительства вправе учреждать "корпоративные" частные охранные организации для защиты объектов ТЭК, принадлежащих им и их "дочкам", при соблюдении ряда условий.