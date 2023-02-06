Рейтинг@Mail.ru
Правительство разрешило "Газпром нефти" создать частную охранную компанию - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230206/okhrana-1850151290.html
Правительство разрешило "Газпром нефти" создать частную охранную компанию
Правительство разрешило "Газпром нефти" создать частную охранную компанию - РИА Новости, 06.02.2023
Правительство разрешило "Газпром нефти" создать частную охранную компанию
Правительство РФ разрешило "Газпром нефти" создать частную охранную организацию для защиты объектов, принадлежащих компании и ее дочерним предприятиям, следует... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T22:02
2023-02-06T22:02
экономика
россия
владимир путин
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847071680_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_196ebdf2149ed67598967132add01d33.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Правительство РФ разрешило "Газпром нефти" создать частную охранную организацию для защиты объектов, принадлежащих компании и ее дочерним предприятиям, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "В соответствии с частью 1 статьи 9.2 федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" предоставить публичному акционерному обществу "Газпром нефть" право на учреждение частной охранной организации", - говорится в распоряжении правительства. В соответствии с документом учредителями предприятия будут "Газпром нефть" с долей 70% и частная охранная организация "Стаф-Центр" с долей 30%. Президент России Владимир Путин в июне 2022 года подписал закон, ужесточающий требования к охране объектов ТЭК в целях повышения их защищенности, в том числе антитеррористической. Согласно закону, отдельные субъекты ТЭК по решению правительства вправе учреждать "корпоративные" частные охранные организации для защиты объектов ТЭК, принадлежащих им и их "дочкам", при соблюдении ряда условий.
https://ria.ru/20230123/gazprom-1846673631.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847071680_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_a47c3d075d00a5c06aeedbc554702528.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, газпром
Экономика, Россия, Владимир Путин, Газпром
22:02 06.02.2023
 
Правительство разрешило "Газпром нефти" создать частную охранную компанию

Правительств разрешило "Газпром нефти" создать охранную организацию для защиты объектов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкРаботник на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) "Газпром нефть" в Капотне
Работник на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) Газпром нефть в Капотне - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Работник на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) "Газпром нефть" в Капотне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Правительство РФ разрешило "Газпром нефти" создать частную охранную организацию для защиты объектов, принадлежащих компании и ее дочерним предприятиям, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с частью 1 статьи 9.2 федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" предоставить публичному акционерному обществу "Газпром нефть" право на учреждение частной охранной организации", - говорится в распоряжении правительства.
В соответствии с документом учредителями предприятия будут "Газпром нефть" с долей 70% и частная охранная организация "Стаф-Центр" с долей 30%.
Президент России Владимир Путин в июне 2022 года подписал закон, ужесточающий требования к охране объектов ТЭК в целях повышения их защищенности, в том числе антитеррористической. Согласно закону, отдельные субъекты ТЭК по решению правительства вправе учреждать "корпоративные" частные охранные организации для защиты объектов ТЭК, принадлежащих им и их "дочкам", при соблюдении ряда условий.
Проект распределительного газопровода высокого давления ПАО Газпром - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 03:33
"Газпром" будет наращивать экспорт по "Силе Сибири", считают эксперты
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала