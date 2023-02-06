https://ria.ru/20230206/okhrana-1850151290.html

Правительство разрешило "Газпром нефти" создать частную охранную компанию

Правительство разрешило "Газпром нефти" создать частную охранную компанию - РИА Новости, 06.02.2023

Правительство разрешило "Газпром нефти" создать частную охранную компанию

Правительство РФ разрешило "Газпром нефти" создать частную охранную организацию для защиты объектов, принадлежащих компании и ее дочерним предприятиям, следует... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T22:02

2023-02-06T22:02

2023-02-06T22:02

экономика

россия

владимир путин

газпром

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Правительство РФ разрешило "Газпром нефти" создать частную охранную организацию для защиты объектов, принадлежащих компании и ее дочерним предприятиям, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "В соответствии с частью 1 статьи 9.2 федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" предоставить публичному акционерному обществу "Газпром нефть" право на учреждение частной охранной организации", - говорится в распоряжении правительства. В соответствии с документом учредителями предприятия будут "Газпром нефть" с долей 70% и частная охранная организация "Стаф-Центр" с долей 30%. Президент России Владимир Путин в июне 2022 года подписал закон, ужесточающий требования к охране объектов ТЭК в целях повышения их защищенности, в том числе антитеррористической. Согласно закону, отдельные субъекты ТЭК по решению правительства вправе учреждать "корпоративные" частные охранные организации для защиты объектов ТЭК, принадлежащих им и их "дочкам", при соблюдении ряда условий.

https://ria.ru/20230123/gazprom-1846673631.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, владимир путин, газпром