https://ria.ru/20230206/obvineniya-1850007184.html
СБУ заочно предъявила обвинения гендиректору РЖД Белозерову
СБУ заочно предъявила обвинения гендиректору РЖД Белозерову - РИА Новости, 06.02.2023
СБУ заочно предъявила обвинения гендиректору РЖД Белозерову
Служба безопасности Украины заочно выдвинула обвинения в отношении генерального директора компании "Российские железные дороги" Олега Белозерова, говорится в... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:00
2023-02-06T13:00
2023-02-06T14:37
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Служба безопасности Украины заочно выдвинула обвинения в отношении генерального директора компании "Российские железные дороги" Олега Белозерова, говорится в сообщении ведомства. "Генеральному директору ОАО "Российские железные дороги" по материалам СБУ объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны)... Как свидетельствуют материалы следствия, он организовал доставку железнодорожным транспортом российской бронетехники и личного состава в направлении государственной границы Украины и на временно оккупированные территории нашего государства", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. Санкция статьи предусматривает наказание сроком до 15 лет лишения свободы. В СБУ имя подозреваемого не называют. Гендиректором РЖД является Олег Белозеров. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230201/obyski-1849033512.html
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в мире, россия, украина, олег белозеров, владимир путин, служба безопасности украины, ржд, донбасс
В мире, Россия, Украина, Олег Белозеров, Владимир Путин, Служба безопасности Украины, РЖД, Донбасс
13:00 06.02.2023 (обновлено: 14:37 06.02.2023)
СБУ заочно предъявила обвинения гендиректору РЖД Белозерову
СБУ заочно выдвинула обвинения против генерального директора РЖД Олега Белозерова