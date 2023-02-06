https://ria.ru/20230206/obvineniya-1850007184.html

СБУ заочно предъявила обвинения гендиректору РЖД Белозерову

СБУ заочно предъявила обвинения гендиректору РЖД Белозерову - РИА Новости, 06.02.2023

СБУ заочно предъявила обвинения гендиректору РЖД Белозерову

Служба безопасности Украины заочно выдвинула обвинения в отношении генерального директора компании "Российские железные дороги" Олега Белозерова, говорится в... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T13:00

2023-02-06T13:00

2023-02-06T14:37

в мире

россия

украина

олег белозеров

владимир путин

служба безопасности украины

ржд

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748485917_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e3f0b6488ae301c49f3495d549d2129d.jpg

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Служба безопасности Украины заочно выдвинула обвинения в отношении генерального директора компании "Российские железные дороги" Олега Белозерова, говорится в сообщении ведомства. "Генеральному директору ОАО "Российские железные дороги" по материалам СБУ объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны)... Как свидетельствуют материалы следствия, он организовал доставку железнодорожным транспортом российской бронетехники и личного состава в направлении государственной границы Украины и на временно оккупированные территории нашего государства", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. Санкция статьи предусматривает наказание сроком до 15 лет лишения свободы. В СБУ имя подозреваемого не называют. Гендиректором РЖД является Олег Белозеров. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230201/obyski-1849033512.html

https://ria.ru/20230205/sanktsii-1849902390.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, олег белозеров, владимир путин, служба безопасности украины, ржд, донбасс