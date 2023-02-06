Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
СЦКК: украинские войска выпустили пять натовских снарядов по Петровскому району Донецка
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска в 17.35 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.35 – населенный пункт Ильинка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о ранении женщины в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.