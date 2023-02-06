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Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 06.02.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска в 16.50 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:17
2023-02-06T17:17
2023-02-06T17:17
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска в 16.50 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.50 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230205/pitomnik-1849517975.html
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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Ясиноватой восемь снарядов натовского калибра