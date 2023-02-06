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ВСУ обстреляли район Донецка снарядами калибром 155 миллиметров

ВСУ обстреляли район Донецка снарядами калибром 155 миллиметров - РИА Новости, 06.02.2023

ВСУ обстреляли район Донецка снарядами калибром 155 миллиметров

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T11:20

2023-02-06T11:20

2023-02-06T11:20

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

украина

россия

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ДОНЕЦК, 6 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале ведомства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

кировский район

донецк

донецкая народная республика

украина

россия

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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, россия