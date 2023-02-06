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ВСУ обстреляли район Донецка снарядами калибром 155 миллиметров - РИА Новости, 06.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/obstrel-1849971259.html
ВСУ обстреляли район Донецка снарядами калибром 155 миллиметров
ВСУ обстреляли район Донецка снарядами калибром 155 миллиметров - РИА Новости, 06.02.2023
ВСУ обстреляли район Донецка снарядами калибром 155 миллиметров
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T11:20
2023-02-06T11:20
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
украина
россия
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ДОНЕЦК, 6 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале ведомства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
кировский район
донецк
донецкая народная республика
украина
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Россия
11:20 06.02.2023
 
ВСУ обстреляли район Донецка снарядами калибром 155 миллиметров

ВСУ обстреляли район Кировский Донецка снарядами калибром 155 миллиметров

Фрагмент ракеты РСЗО M142 HIMARS
Фрагмент ракеты РСЗО M142 HIMARS
Фрагмент ракеты РСЗО M142 HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале ведомства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаРоссия
 
 
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