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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 06.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/obstrel-1849928984.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 06.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска в понедельник обстреляли Донецк и Горловку, выпустив по ним восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T07:49
2023-02-06T07:49
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
стирол
нато
в мире
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ДОНЕЦК, 6 фев – РИА Новости. Украинские войска в понедельник обстреляли Донецк и Горловку, выпустив по ним восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В 01.25 украинские военные выпустили по Калининскому району Горловки шесть снарядов такого же калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230206/gorlovka-1849920119.html
горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, стирол, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол, НАТО, В мире
07:49 06.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке восемь снарядов "натовского" калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 фев – РИА Новости. Украинские войска в понедельник обстреляли Донецк и Горловку, выпустив по ним восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:50 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.
В 01.25 украинские военные выпустили по Калининскому району Горловки шесть снарядов такого же калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Вчера, 03:37Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККСтиролНАТОВ мире
 
 
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