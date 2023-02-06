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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 06.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска в понедельник обстреляли Донецк и Горловку, выпустив по ним восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T07:49
2023-02-06T07:49
2023-02-06T07:49
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 6 фев – РИА Новости. Украинские войска в понедельник обстреляли Донецк и Горловку, выпустив по ним восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В 01.25 украинские военные выпустили по Калининскому району Горловки шесть снарядов такого же калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230206/gorlovka-1849920119.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол, НАТО, В мире
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке восемь снарядов "натовского" калибра