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В две крупные больницы Ярославля поступит современное оборудование - РИА Новости, 06.02.2023
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Ярославская область
https://ria.ru/20230206/oborudovanie-1850107689.html
В две крупные больницы Ярославля поступит современное оборудование
В две крупные больницы Ярославля поступит современное оборудование - РИА Новости, 06.02.2023
В две крупные больницы Ярославля поступит современное оборудование
Современное оборудование пополнит технический арсенал медучреждений Ярославской области, в частности, в две крупные больницы Ярославля поставят компьютерный и... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:37
2023-02-06T17:37
ярославская область
ярославль
ярославская область
россия
михаил евраев
здоровье - общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Современное оборудование пополнит технический арсенал медучреждений Ярославской области, в частности, в две крупные больницы Ярославля поставят компьютерный и магнитно-резонансный томографы, сообщило правительство региона. По данным областного правительства, в регионе продолжается оснащение передовой медтехникой районных и городских больниц, а также поликлиник и амбулаторий. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подчеркнул, что масштабное обновление оборудования проходит благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения профильного нацпроекта, инициированного президентом России. "Наиболее дорогостоящие приобретения этого года – компьютерный и магнитно-резонансный томографы, которые поступят в ярославские клинические больницы №3 и №9. Современное оборудование поможет в диагностике, повысит качество исследований, сделает их более доступными для жителей за счет сокращения времени ожидания данной процедуры", - цитирует Михаил Евраева пресс-служба областного правительства. Стоимость компьютерного томографа – 50 миллионов рублей, магнитно-резонансного - 84 миллиона рублей, сообщают в областном правительстве. Под каждый из высокотехнологичных комплексов выделены специальные помещения, где уже идут ремонтные работы. В прошлом году в рамках программы компьютерные томографы начали работу в Тутаевской ЦРБ, центральной городской, областной, онкологической и больнице имени Семашко в Ярославле. Бюджет программы, рассчитанный областным правительством, по обновлению поликлиник и районных больниц региона в 2023 году составил 1 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230122/gololed-1846629816.html
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ярославль, ярославская область, россия, михаил евраев, здоровье - общество
Ярославская область, Ярославль, Ярославская область, Россия, Михаил Евраев, Здоровье - Общество
17:37 06.02.2023
 
В две крупные больницы Ярославля поступит современное оборудование

В две крупные больницы Ярославля поставят компьютерный и магнитно-резонансный томографы

© РИА Новости / Мария СеливановаЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Ярославль. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Современное оборудование пополнит технический арсенал медучреждений Ярославской области, в частности, в две крупные больницы Ярославля поставят компьютерный и магнитно-резонансный томографы, сообщило правительство региона.
По данным областного правительства, в регионе продолжается оснащение передовой медтехникой районных и городских больниц, а также поликлиник и амбулаторий. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подчеркнул, что масштабное обновление оборудования проходит благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения профильного нацпроекта, инициированного президентом России.
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"Наиболее дорогостоящие приобретения этого года – компьютерный и магнитно-резонансный томографы, которые поступят в ярославские клинические больницы №3 и №9. Современное оборудование поможет в диагностике, повысит качество исследований, сделает их более доступными для жителей за счет сокращения времени ожидания данной процедуры", - цитирует Михаил Евраева пресс-служба областного правительства.
Стоимость компьютерного томографа – 50 миллионов рублей, магнитно-резонансного - 84 миллиона рублей, сообщают в областном правительстве. Под каждый из высокотехнологичных комплексов выделены специальные помещения, где уже идут ремонтные работы. В прошлом году в рамках программы компьютерные томографы начали работу в Тутаевской ЦРБ, центральной городской, областной, онкологической и больнице имени Семашко в Ярославле.
Бюджет программы, рассчитанный областным правительством, по обновлению поликлиник и районных больниц региона в 2023 году составил 1 миллиарда рублей.
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Ярославская областьЯрославльЯрославская областьРоссияМихаил ЕвраевЗдоровье - Общество
 
 
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