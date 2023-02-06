https://ria.ru/20230206/oborona-1850007070.html

ВСУ хотят оборудовать дополнительную линию обороны в Константиновке в ДНР

ВСУ хотят оборудовать дополнительную линию обороны в Константиновке в ДНР - РИА Новости, 06.02.2023

ВСУ хотят оборудовать дополнительную линию обороны в Константиновке в ДНР

Украинские войска пытаются оборудовать дополнительные линии обороны в населенном пункте Константиновка в ДНР, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T13:00

2023-02-06T13:00

2023-02-06T13:10

специальная военная операция на украине

в мире

константиновка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска пытаются оборудовать дополнительные линии обороны в населенном пункте Константиновка в ДНР, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Мы уже фиксируем, что в самой Константиновке противник пытается оборудовать дополнительные линии обороны. Понимая, каким образом будет развиваться ситуация после освобождения уже непосредственно самого Артемовска", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Сейчас немаловажным для противника является удержание логистической составляющей - связки (трассы) Артемовск - Часов Яр. Именно поэтому противник перебрасывает дополнительные резервы в виде бронетехники и живой силы из Константиновки. Потому что, обрезав данную дорогу и разрушив логистику, противник окажется в очень неблагоприятных условиях", - добавил он.

https://ria.ru/20230206/vsu-1849931662.html

константиновка

донецкая народная республика

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в мире, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины