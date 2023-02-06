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ВСУ хотят оборудовать дополнительную линию обороны в Константиновке в ДНР - РИА Новости, 06.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/oborona-1850007070.html
ВСУ хотят оборудовать дополнительную линию обороны в Константиновке в ДНР
ВСУ хотят оборудовать дополнительную линию обороны в Константиновке в ДНР - РИА Новости, 06.02.2023
ВСУ хотят оборудовать дополнительную линию обороны в Константиновке в ДНР
Украинские войска пытаются оборудовать дополнительные линии обороны в населенном пункте Константиновка в ДНР, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:00
2023-02-06T13:10
специальная военная операция на украине
в мире
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска пытаются оборудовать дополнительные линии обороны в населенном пункте Константиновка в ДНР, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Мы уже фиксируем, что в самой Константиновке противник пытается оборудовать дополнительные линии обороны. Понимая, каким образом будет развиваться ситуация после освобождения уже непосредственно самого Артемовска", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Сейчас немаловажным для противника является удержание логистической составляющей - связки (трассы) Артемовск - Часов Яр. Именно поэтому противник перебрасывает дополнительные резервы в виде бронетехники и живой силы из Константиновки. Потому что, обрезав данную дорогу и разрушив логистику, противник окажется в очень неблагоприятных условиях", - добавил он.
https://ria.ru/20230206/vsu-1849931662.html
константиновка
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в мире, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
13:00 06.02.2023 (обновлено: 13:10 06.02.2023)
 
ВСУ хотят оборудовать дополнительную линию обороны в Константиновке в ДНР

Пушилин: ВСУ пытаются оборудовать дополнительную линию обороны в Константиновке в ДНР

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска пытаются оборудовать дополнительные линии обороны в населенном пункте Константиновка в ДНР, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Мы уже фиксируем, что в самой Константиновке противник пытается оборудовать дополнительные линии обороны. Понимая, каким образом будет развиваться ситуация после освобождения уже непосредственно самого Артемовска", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Сейчас немаловажным для противника является удержание логистической составляющей - связки (трассы) Артемовск - Часов Яр. Именно поэтому противник перебрасывает дополнительные резервы в виде бронетехники и живой силы из Константиновки. Потому что, обрезав данную дорогу и разрушив логистику, противник окажется в очень неблагоприятных условиях", - добавил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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