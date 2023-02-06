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В Южной Каролине нашли возможные обломки китайского аэростата, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2023
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В Южной Каролине нашли возможные обломки китайского аэростата, пишут СМИ
В Южной Каролине нашли возможные обломки китайского аэростата, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2023
В Южной Каролине нашли возможные обломки китайского аэростата, пишут СМИ
Возможные обломки сбитого китайского аэростата замечены на побережье американского штата Южная Каролина, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T16:26
2023-02-06T16:26
в мире
сша
китай
южная каролина
джо байден
ллойд остин
энтони блинкен
norad
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Возможные обломки сбитого китайского аэростата замечены на побережье американского штата Южная Каролина, сообщает телеканал Fox News. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что военные по поручению президента США Джо Байдена в субботу сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. Как отметил Остин, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами. Агентство Ассошиэйтед Пресс передавало о начале операции по сбору обломков. Сообщалось, что аппарат был сбит у побережья штата Южная Каролина. "Возможные обломки китайского воздушного шара-шпиона были замечены на побережье Южной Каролины", - говорится в сообщении телеканала. Местная полиция призвала местных жителей не трогать обломки в случае их обнаружения и немедленно сообщать о находке правоохранительным органам. Как отмечается, ВМС США и береговая охрана уже работают над поиском обломков сбитого аэростата, но официальные лица предупредили, что некоторые из них могут остаться незамеченными. Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещение шара отслеживало командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в КНР. Китай в свою очередь заявил, что не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аппаратом. В Пекине заявили, что ситуация вызвана форс-мажором, устройство является метеозондом, отклонившимся от маршрута. В воскресенье МИД и минобороны КНР выразили протест из-за атаки США на китайский аэростат, назвав реакцию американской стороны "чрезмерной". МИД КНР подчеркнул, что китайская сторона после проверки неоднократно уведомляла американскую сторону о том, что аэростат предназначен для использования в гражданских целях и вошел в воздушное пространство США из-за форс-мажора, что произошло совершенно непреднамеренно.
https://ria.ru/20230206/vnimanie-1849997504.html
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в мире, сша, китай, южная каролина, джо байден, ллойд остин, энтони блинкен, norad, министерство обороны сша
В мире, США, Китай, Южная Каролина, Джо Байден, Ллойд Остин, Энтони Блинкен, NORAD, Министерство обороны США
16:26 06.02.2023
 
В Южной Каролине нашли возможные обломки китайского аэростата, пишут СМИ

Fox News: на побережье Южной Каролине нашли возможные обломки сбитого китайского аэростата

Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Возможные обломки сбитого китайского аэростата замечены на побережье американского штата Южная Каролина, сообщает телеканал Fox News.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что военные по поручению президента США Джо Байдена в субботу сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. Как отметил Остин, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами. Агентство Ассошиэйтед Пресс передавало о начале операции по сбору обломков. Сообщалось, что аппарат был сбит у побережья штата Южная Каролина.
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"Возможные обломки китайского воздушного шара-шпиона были замечены на побережье Южной Каролины", - говорится в сообщении телеканала.
Местная полиция призвала местных жителей не трогать обломки в случае их обнаружения и немедленно сообщать о находке правоохранительным органам.
Как отмечается, ВМС США и береговая охрана уже работают над поиском обломков сбитого аэростата, но официальные лица предупредили, что некоторые из них могут остаться незамеченными.
Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещение шара отслеживало командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в КНР. Китай в свою очередь заявил, что не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аппаратом. В Пекине заявили, что ситуация вызвана форс-мажором, устройство является метеозондом, отклонившимся от маршрута.
В воскресенье МИД и минобороны КНР выразили протест из-за атаки США на китайский аэростат, назвав реакцию американской стороны "чрезмерной". МИД КНР подчеркнул, что китайская сторона после проверки неоднократно уведомляла американскую сторону о том, что аэростат предназначен для использования в гражданских целях и вошел в воздушное пространство США из-за форс-мажора, что произошло совершенно непреднамеренно.
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