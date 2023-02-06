https://ria.ru/20230206/nurgaliev-1850026017.html
Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза
Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза - РИА Новости, 06.02.2023
Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза
Президент России Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности России, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:55
2023-02-06T13:55
2023-02-06T19:57
политика
россия
рашид нургалиев
владимир путин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Нургалиев занимал пост замсекретаря Совета безопасности.В свою очередь, заместителем секретаря стал Алексей Шевцов. "Назначить Шевцова Алексея Леонтьевича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации", — говорится в другом указе.
https://ria.ru/20230201/sovbez-1848867386.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, рашид нургалиев, владимир путин, совет безопасности рф
Политика, Россия, Рашид Нургалиев, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ
13:55 06.02.2023 (обновлено: 19:57 06.02.2023)
Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза
Путин назначил бывшего главу МВД Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза