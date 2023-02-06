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Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза - РИА Новости, 06.02.2023
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Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза
Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза - РИА Новости, 06.02.2023
Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза
Президент России Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности России, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:55
2023-02-06T19:57
политика
россия
рашид нургалиев
владимир путин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Нургалиев занимал пост замсекретаря Совета безопасности.В свою очередь, заместителем секретаря стал Алексей Шевцов. "Назначить Шевцова Алексея Леонтьевича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации", — говорится в другом указе.
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политика, россия, рашид нургалиев, владимир путин, совет безопасности рф
Политика, Россия, Рашид Нургалиев, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ
13:55 06.02.2023 (обновлено: 19:57 06.02.2023)
 
Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза

Путин назначил бывшего главу МВД Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза

© РИА Новости / Фотохост ШОС / Перейти в медиабанкРашид Нургалиев
Рашид Нургалиев - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Фотохост ШОС
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Рашид Нургалиев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Нургалиев занимал пост замсекретаря Совета безопасности.

"Назначить Нургалиева Рашида Гумаровича первым заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе.

В свою очередь, заместителем секретаря стал Алексей Шевцов. "Назначить Шевцова Алексея Леонтьевича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации", — говорится в другом указе.
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ПолитикаРоссияРашид НургалиевВладимир ПутинСовет Безопасности РФ
 
 
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