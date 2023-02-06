https://ria.ru/20230206/norvegiya-1850104958.html

Норвегия будет выделять по 1,5 миллиарда долларов Украине ежегодно

Норвегия будет выделять по 1,5 миллиарда долларов Украине ежегодно - РИА Новости, 06.02.2023

Норвегия будет выделять по 1,5 миллиарда долларов Украине ежегодно

Власти Норвегии приняли решение о выделении 15 миллиардов крон (примерно 1,5 миллиарда долларов) каждый год в течение пяти лет в качестве меры поддержки... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T17:29

2023-02-06T17:29

2023-02-06T17:29

специальная военная операция на украине

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МУРМАНСК, 6 фев - РИА Новости. Власти Норвегии приняли решение о выделении 15 миллиардов крон (примерно 1,5 миллиарда долларов) каждый год в течение пяти лет в качестве меры поддержки Украины, сообщило издание VG со ссылкой на премьер-министра Йонаса Гара Стёре. Ранее VG со ссылкой на свои источники сообщало, что власти Норвегии приняли решение предоставить помощь Украине в ближайшие пять лет на сумму около 75 миллиардов крон (порядка 7,2 миллиарда долларов). По информации VG, средства будут распределены примерно поровну на военную и гражданскую поддержку. "Премьер-министр Йонас Гар Стёре сообщил, что Норвегия будет ежегодно выделять 15 миллиардов норвежских крон в течение следующих пяти лет на поддержку Украины", - говорится в сообщении. По словам Стёре, этот шаг Норвегии - сигнал для России. "Это сигнал России о том, что мы вместе с Украиной. А также это знак для Москвы, что норвежский парламент максимально сплочен в этом вопросе", - сказал Стёре, слова которого приводит VG.

https://ria.ru/20230203/pomosch-1849661634.html

https://ria.ru/20230206/ukraina-1850066431.html

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в мире, норвегия, украина, россия