15:05 06.02.2023 (обновлено: 17:50 06.02.2023)
Российские войска уничтожили до 90 бойцов ВСУ при освобождении Николаевки
Минобороны: штурмовики при поддержке ВС России освободили Николаевку в ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Добровольцы-штурмовики при поддержке российской армии освободили село Николаевка в ДНР, потери ВСУ там составили почти сто бойцов, заявили в Минобороны.
"На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии южной группировки войск освободили населенный пункт Николаевка <…>. За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и гаубица Д-30", — говорится в сводке.
Кроме того, в районе Константинополя в ДНР российские военные нанесли удары по украинскому складу с боеприпасами и хранилищу топлива для военной техники.
В Минобороны рассказали также, что на Купянском направлении артиллеристы западной группировки войск нанесли поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады ВСУ. Там украинская армия потеряла до 40 военнослужащих и два автомобиля.
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" поразила позиции 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери этих подразделений составили свыше 100 человек, БМП, две боевые бронемашины, РСЗО "Град", самоходное орудие "Нона С" и две гаубицы Д-20.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка "Восток" успешно действовала против 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 110-й бригады территориальной обороны. Там украинские потери оцениваются в 70 военнослужащих, один танк, БМП и две гаубицы: Д-20 и Д-30. А на Херсонском направлении уничтожены РСЗО "Град", самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", а также гаубица Д-30. В районе Очакова российские войска поразили склад боеприпасов.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.