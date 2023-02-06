https://ria.ru/20230206/neft-1850039686.html

Сечин уточнил, где будет формироваться референтная цена на российскую нефть

Сечин уточнил, где будет формироваться референтная цена на российскую нефть - РИА Новости, 06.02.2023

Сечин уточнил, где будет формироваться референтная цена на российскую нефть

Референтная цена на российскую нефть будет формироваться не в Европе, а там, куда реально идут поставки и есть сделки, сказал ответственный секретарь... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T14:36

2023-02-06T14:36

2023-02-06T15:53

экономика

европа

россия

игорь сечин

санкции

санкции в отношении россии

реакция на санкции

роснефть

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БАНГАЛОР (Индия), 6 фев - РИА Новости. Референтная цена на российскую нефть будет формироваться не в Европе, а там, куда реально идут поставки и есть сделки, сказал ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК, глава "Роснефти" Игорь Сечин."Если на рынок Европы не будет поступать российская нефть, то референтной цены нет для российской нефти, которая не поступает. Референтные цены будут формироваться там, куда реально поступают объемы нефти", – сказал он во время выступления в рамках India Energy Week.Он также добавил, что для регулирования рыночных показателей вероятно придется отказаться на первом этапе от "фьючерсных сделок, расчетных фьючерсов". "Как начертано в Екклесиасте: "Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать", - отметил глава "Роснефти"."В том, что касается прогнозов на цены и особенно на поставки из Российской Федерации, здесь тоже не должно быть какого-то излишнего волнения вокруг вопросов, связанных со скидками. Я думаю, что специалисты знают, как решить эти вопросы", - добавил Сечин.По словам главы "Роснефти", Россия смогла в условиях беспрецедентных санкций, давления и противостояния практически со всем западным миром обеспечить результат "значительней, чем у многих ведущих экономик мира".Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта представить предложения по уточнению методики расчета цены на нефть и нефтепродукты для налогообложения, чтобы минимизировать негативное влияние санкций на доходы федерального бюджета.Сейчас для расчета налогов используют средний уровень цен нефти Urals на мировом рынке, в частности, в портах Аугусты (Италия) и Роттердама (Нидерланды), однако на данный момент туда российское сырье практически не поставляется из-за санкций. В расчетах применяется оценка агентства Argus, которое отслеживает поставки в этих направлениях. До ноября в цену Urals сразу закладывалась стоимость транспортировки, а теперь агентство подсчитывает цену нефти до загрузки в танкеры и прибавляет к ним стоимость доставки до тех же портов.Минфин РФ продолжает использовать для расчета налогов и сборов котировки нефти Argus и пока анализирует различные варианты изменения текущего порядка расчета цены Urals с учетом изменения торговых потоков.

https://ria.ru/20230205/dizel-1849642034.html

https://ria.ru/20230203/ekonomika-1849327269.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, россия, игорь сечин, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции, роснефть