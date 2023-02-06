https://ria.ru/20230206/musulmane-1850118275.html

В ДУМ России объявили сбор средств для пострадавших от землетрясения

В ДУМ России объявили сбор средств для пострадавших от землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023

В ДУМ России объявили сбор средств для пострадавших от землетрясения

Мусульмане РФ соболезнуют народам Сирии и Турции и организуют сбор средств для помощи пострадавшим от землетрясения, сообщил РИА Новости в понедельник зампред... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T18:20

2023-02-06T18:20

2023-02-06T18:20

религия

россия

сирия

турция

ильдар аляутдинов

сильное землетрясение в турции и сирии

религия

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Мусульмане РФ соболезнуют народам Сирии и Турции и организуют сбор средств для помощи пострадавшим от землетрясения, сообщил РИА Новости в понедельник зампред Духовного управления мусульман РФ и глава Духовного управления мусульман Москвы муфтий Ильдар Аляутдинов.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639."От имени единоверцев России и от себя лично приношу искренние слова соболезнования родным и близким погибших и всем, кто пострадал от этой трагедии. Пусть Всевышний Аллах дарует вам силы, терпения и мудрости пережить эти трудности. Сегодня наши сердца скорбят вместе с вашими, мы возносим самые искренние дуа (молитвенные пожелания) и готовы оказать помощь. Благотворительный фонд "Закят" Духовного управления мусульман РФ объявляет сбор в помощь Турции и Сирии. Мусульмане России не останутся безучастными, если нужна поддержка", - рассказал РИА Новости муфтий Аляутдинов.По его словам, российские мусульмане периодически оказывают помощь гражданам Сирии, Ливана, Афганистана и других стран."Наши благотворительные проекты адресованы не только единоверцам, но и представителям других конфессий. В международных проектах мы представляем Россию, многонациональную и поликонфессиональную страну, поэтому поддерживаем всех, кому эта помощь необходима", - добавил муфтий Аляутдинов.Религиозный деятель отметил, что каждая такая катастрофа - это напоминание о хрупкости жизни."Это напоминание и о скоротечности времени, о том, что всем нам предстоит держать ответ в день Суда перед Всевышним", - заключил муфтий Аляутдинов.

https://ria.ru/20221229/aktsii-1842128884.html

https://ria.ru/20230124/sozhzhenie-1847212950.html

https://ria.ru/20220519/samigullin-1789403894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, сирия, турция, ильдар аляутдинов, сильное землетрясение в турции и сирии, религия