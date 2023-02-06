https://ria.ru/20230206/mobilizatsiya-1849952438.html

Зеленский предложил продлить действие военного положения еще на 90 дней

Зеленский предложил продлить действие военного положения еще на 90 дней - РИА Новости, 06.02.2023

Зеленский предложил продлить действие военного положения еще на 90 дней

Владимир Зеленский предлагает продлить истекающие 19 февраля сроки военного положения на Украине и мобилизации еще на 90 дней, следует из законопроектов,... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T10:18

2023-02-06T10:18

2023-02-06T10:31

специальная военная операция на украине

украина

в мире

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский предлагает продлить истекающие 19 февраля сроки военного положения на Украине и мобилизации еще на 90 дней, следует из законопроектов, внесенных им в Верховную раду.Соответствующие законопроекты Зеленский внес в Раду в понедельник."Продлить срок действия военного положения на Украине с 5.30 (6.30 мск) 19 февраля 2023 года сроком на 90 суток", - говорится в дополнении к законопроекту на сайте украинского парламента.Срок действия мобилизации предлагается продлить также на 90 суток.Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине в ноябре 2022 года было продлено до 19 февраля 2023 года.

https://ria.ru/20230206/ukraina-1849478016.html

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украина, в мире, владимир зеленский, верховная рада украины