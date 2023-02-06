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Зеленский предложил продлить действие военного положения еще на 90 дней - РИА Новости, 06.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/mobilizatsiya-1849952438.html
Зеленский предложил продлить действие военного положения еще на 90 дней
Зеленский предложил продлить действие военного положения еще на 90 дней - РИА Новости, 06.02.2023
Зеленский предложил продлить действие военного положения еще на 90 дней
Владимир Зеленский предлагает продлить истекающие 19 февраля сроки военного положения на Украине и мобилизации еще на 90 дней, следует из законопроектов,... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T10:18
2023-02-06T10:31
специальная военная операция на украине
украина
в мире
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский предлагает продлить истекающие 19 февраля сроки военного положения на Украине и мобилизации еще на 90 дней, следует из законопроектов, внесенных им в Верховную раду.Соответствующие законопроекты Зеленский внес в Раду в понедельник."Продлить срок действия военного положения на Украине с 5.30 (6.30 мск) 19 февраля 2023 года сроком на 90 суток", - говорится в дополнении к законопроекту на сайте украинского парламента.Срок действия мобилизации предлагается продлить также на 90 суток.Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине в ноябре 2022 года было продлено до 19 февраля 2023 года.
https://ria.ru/20230206/ukraina-1849478016.html
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украина, в мире, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
10:18 06.02.2023 (обновлено: 10:31 06.02.2023)
 
Зеленский предложил продлить действие военного положения еще на 90 дней

Зеленский предложил продлить действие военного положения и мобилизации еще на 90 дней

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский предлагает продлить истекающие 19 февраля сроки военного положения на Украине и мобилизации еще на 90 дней, следует из законопроектов, внесенных им в Верховную раду.
Соответствующие законопроекты Зеленский внес в Раду в понедельник.
"Продлить срок действия военного положения на Украине с 5.30 (6.30 мск) 19 февраля 2023 года сроком на 90 суток", - говорится в дополнении к законопроекту на сайте украинского парламента.
Срок действия мобилизации предлагается продлить также на 90 суток.
Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине в ноябре 2022 года было продлено до 19 февраля 2023 года.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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