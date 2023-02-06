https://ria.ru/20230206/mishustin-1850027442.html
Совещание Михаила Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Совещание Михаила Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция - РИА Новости, 06.02.2023
Совещание Михаила Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами в режиме видеоконференции. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:59
2023-02-06T13:59
2023-02-06T13:59
михаил мишустин
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Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами в режиме видеоконференции.
РИА Новости
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LIVE: Мишустин проводит совещание с вице-премьерами в режиме видеоконференции_6 февраля
LIVE: Мишустин проводит совещание с вице-премьерами в режиме видеоконференции_6 февраля
2023-02-06T13:59
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PT6M13S
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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4.7
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михаил мишустин, видео
Михаил Мишустин
Совещание Михаила Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами в режиме видеоконференции.
2023-02-06T13:59
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PT6M13S
Совещание Михаила Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами в режиме видеоконференции.