https://ria.ru/20230206/minnullin-1850039953.html

Марсель Миннуллин назначен и.о. главы Минздрава Татарстана

Марсель Миннуллин назначен и.о. главы Минздрава Татарстана - РИА Новости, 06.02.2023

Марсель Миннуллин назначен и.о. главы Минздрава Татарстана

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в понедельник представил коллективу минздрава республики исполняющего обязанности министра, им стал заместитель... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T14:44

2023-02-06T14:44

2023-02-06T14:44

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

казань

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КАЗАНЬ, 6 фев – РИА Новости. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в понедельник представил коллективу минздрава республики исполняющего обязанности министра, им стал заместитель главврача Республиканской клинической больницы Марсель Миннуллин, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона. Прежний министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, возглавлявший минздрав республики с 2018 года, скончался 29 января. "Указом раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и.о. министра назначен Марсель Мансурович Миннуллин… до сегодняшнего дня занимавший должность заместителя главного врача по медицинской части Республиканской клинической больницы", - сказал собеседник агентства. Министром Миннуллин станет после согласования его кандидатуры в федеральном минздраве. Миннуллин родился 22 июня 1974 года. В 1997 году окончил Казанский государственный медицинский институт, лечебный факультет. Прошел обучение в клинической ординатуре на кафедре хирургических болезней №1. Профессиональную деятельность начал в отделении гнойной хирургии городской больницы №5 Казани. В 2000-2010 годах работал в РКБ: врачом-хирургом приемного отделения, отделения абдоминальной хирургии. С 2010 года - первый заместитель главного врача Республиканской клинической больницы по медицинской части. Врач высшей квалификационной категории по хирургии, кандидат медицинских наук.

https://ria.ru/20230201/medpomosch-1849074697.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, казань