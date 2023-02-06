https://ria.ru/20230206/mekhanizm-1850118007.html

Посол России: индийские банки опасаются использовать механизм "рубль-рупия"

Посол России: индийские банки опасаются использовать механизм "рубль-рупия" - РИА Новости, 06.02.2023

Посол России: индийские банки опасаются использовать механизм "рубль-рупия"

Индийские банки перестраховываются, опасаясь использовать механизм "рубль-рупия" в торговле с Россией, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T18:18

2023-02-06T18:18

2023-02-06T18:18

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 фев – РИА Новости. Индийские банки перестраховываются, опасаясь использовать механизм "рубль-рупия" в торговле с Россией, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов. "Счета-востро открыты. Создан механизм торговли "рупия-рубль". Теперь дело за банками – использовать его. Что мы видим, многие из них – индийских банков – перестраховываются. Использование этого механизма "рупия-рубль" не повлечет за собой никаких ограничений, вторичных ограничений со стороны США. Но, тем не менее, банки хотели бы перестраховаться", - сказал он на конференции "Следующие шаги в индийско-российском стратегическом партнерстве: старые друзья, новые горизонты". Посол отметил, что "мы собираемся широко использовать этот механизм". "Конечно, вы знаете, что такие устоявшиеся механизмы, как SWIFT, предпочтительнее, потому что они известны друг другу. Они очень просты, очень легки. Но если мы хотим продолжить наши экономические отношения, нашу торговлю, нам, очевидно, нужно изобрести что-то новое, потому что я не предвижу, что эти ограничения, например, в отношении SWIFT, для нас будут сняты в ближайшем будущем", - сказал Алипов. Он отметил, что ничто не ограничивает страны "в использовании долларов США или евро в российских банках, не попавших под санкции, или в использовании валют третьих стран для двусторонней торговли". "Это также может быть использовано и расширено", - добавил посол.

https://ria.ru/20221212/torgovlya-1838059576.html

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экономика, россия, сша, индия, денис алипов, swift