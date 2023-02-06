https://ria.ru/20230206/makeevka-1850127579.html
Украинские войска выпустили десять ракет по Макеевке
Украинские войска выпустили десять ракет по Макеевке - РИА Новости, 06.02.2023
Украинские войска выпустили десять ракет по Макеевке
Украинские войска в 18.45 выпустили десять ракет из РСЗО по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T19:05
2023-02-06T19:05
2023-02-06T19:05
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
макеевка
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска в 18.45 выпустили десять ракет из РСЗО по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Тип РСЗО и последствия обстрела пока не называются. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, макеевка, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Украина, СЦКК
Украинские войска выпустили десять ракет по Макеевке
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Макеевке