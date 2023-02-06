https://ria.ru/20230206/makeevka-1850127579.html

Украинские войска выпустили десять ракет по Макеевке

Украинские войска выпустили десять ракет по Макеевке - РИА Новости, 06.02.2023

Украинские войска выпустили десять ракет по Макеевке

Украинские войска в 18.45 выпустили десять ракет из РСЗО по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T19:05

2023-02-06T19:05

2023-02-06T19:05

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

макеевка

украина

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843080779_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_287fa187a6a55bb2d759bc1dc0937bb2.jpg

ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска в 18.45 выпустили десять ракет из РСЗО по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Тип РСЗО и последствия обстрела пока не называются. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

макеевка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, макеевка, украина, сцкк