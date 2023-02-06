https://ria.ru/20230206/lipetsk-1849979796.html

Ремонт центрального концертного зала в Липецке завершат в 2024 году

Ремонт центрального концертного зала в Липецке завершат в 2024 году - РИА Новости, 06.02.2023

Ремонт центрального концертного зала в Липецке завершат в 2024 году

Многофункциональный концертный зал откроется в 2024 году после реконструкции на месте бывшего городского дворца молодёжи "Октябрь" в Липецке, работы ведутся в... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T11:43

2023-02-06T11:43

2023-02-06T11:43

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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ЛИПЕЦК, 6 фев – РИА Новости. Многофункциональный концертный зал откроется в 2024 году после реконструкции на месте бывшего городского дворца молодёжи "Октябрь" в Липецке, работы ведутся в рамках нацпроекта "Культура", сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.Он отметил, что к празднованию Дня города в этом году, который липчане отмечают в июле, строители завершат отделку фасада здания. Они сохранят уникальные стеклянные витражи и общий внешний вид здания, выполненный в стиле архитектуры восьмидесятых годов прошлого века.По словам Артамонова, в настоящее время специалисты монтируют конструкции для установки новых окон, ремонтируют кровлю и электрику, а также занимаются усилением железобетонных элементов здания и заменой их изношенных частей. Для этого, по примерным подсчётам, потребуется около 400 тонн металла."Подрядчик не только обновит "Октябрь", но и максимально сохранит его исторический облик. Здание станет многофункциональным современным арт-пространством, которое откроет новые возможности для творческой и увлечённой молодёжи", – пояснил Артамонов.Глава региона напомнил, что с момента открытия широкоформатного кинотеатра "Октябрь" с двухуровневым фойе и двумя зрительными залами в 1990 году в нем лишь однажды был косметический ремонт.

https://ria.ru/20230203/sotsobekty-1849465626.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, липецк