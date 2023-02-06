Рейтинг@Mail.ru
Ремонт центрального концертного зала в Липецке завершат в 2024 году - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20230206/lipetsk-1849979796.html
Ремонт центрального концертного зала в Липецке завершат в 2024 году
Ремонт центрального концертного зала в Липецке завершат в 2024 году - РИА Новости, 06.02.2023
Ремонт центрального концертного зала в Липецке завершат в 2024 году
Многофункциональный концертный зал откроется в 2024 году после реконструкции на месте бывшего городского дворца молодёжи "Октябрь" в Липецке, работы ведутся в... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T11:43
2023-02-06T11:43
липецкая область
игорь артамонов
липецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847008153_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_5fa4c65cbe274cd66e845c339c200112.jpg
ЛИПЕЦК, 6 фев – РИА Новости. Многофункциональный концертный зал откроется в 2024 году после реконструкции на месте бывшего городского дворца молодёжи "Октябрь" в Липецке, работы ведутся в рамках нацпроекта "Культура", сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.Он отметил, что к празднованию Дня города в этом году, который липчане отмечают в июле, строители завершат отделку фасада здания. Они сохранят уникальные стеклянные витражи и общий внешний вид здания, выполненный в стиле архитектуры восьмидесятых годов прошлого века.По словам Артамонова, в настоящее время специалисты монтируют конструкции для установки новых окон, ремонтируют кровлю и электрику, а также занимаются усилением железобетонных элементов здания и заменой их изношенных частей. Для этого, по примерным подсчётам, потребуется около 400 тонн металла."Подрядчик не только обновит "Октябрь", но и максимально сохранит его исторический облик. Здание станет многофункциональным современным арт-пространством, которое откроет новые возможности для творческой и увлечённой молодёжи", – пояснил Артамонов.Глава региона напомнил, что с момента открытия широкоформатного кинотеатра "Октябрь" с двухуровневым фойе и двумя зрительными залами в 1990 году в нем лишь однажды был косметический ремонт.
https://ria.ru/20230203/sotsobekty-1849465626.html
липецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847008153_124:0:1261:853_1920x0_80_0_0_8bce36b595083fbf2fa4c9dee679837b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, липецк
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк
11:43 06.02.2023
 

Ремонт центрального концертного зала в Липецке завершат в 2024 году

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 6 фев – РИА Новости. Многофункциональный концертный зал откроется в 2024 году после реконструкции на месте бывшего городского дворца молодёжи "Октябрь" в Липецке, работы ведутся в рамках нацпроекта "Культура", сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.
Он отметил, что к празднованию Дня города в этом году, который липчане отмечают в июле, строители завершат отделку фасада здания. Они сохранят уникальные стеклянные витражи и общий внешний вид здания, выполненный в стиле архитектуры восьмидесятых годов прошлого века.
Стройка - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 11:46Липецкая область
В Липецкой области до 2025 года построят еще семь соцобъектов
По словам Артамонова, в настоящее время специалисты монтируют конструкции для установки новых окон, ремонтируют кровлю и электрику, а также занимаются усилением железобетонных элементов здания и заменой их изношенных частей. Для этого, по примерным подсчётам, потребуется около 400 тонн металла.
"Подрядчик не только обновит "Октябрь", но и максимально сохранит его исторический облик. Здание станет многофункциональным современным арт-пространством, которое откроет новые возможности для творческой и увлечённой молодёжи", – пояснил Артамонов.
Глава региона напомнил, что с момента открытия широкоформатного кинотеатра "Октябрь" с двухуровневым фойе и двумя зрительными залами в 1990 году в нем лишь однажды был косметический ремонт.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала