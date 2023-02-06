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Генпрокуратура потребовала запретить украинский легион "Свобода России" - РИА Новости, 06.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/legion-1850033539.html
Генпрокуратура потребовала запретить украинский легион "Свобода России"
Генпрокуратура потребовала запретить украинский легион "Свобода России" - РИА Новости, 06.02.2023
Генпрокуратура потребовала запретить украинский легион "Свобода России"
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов направил в суд иск с требованием признать террористическим и запретить украинский "Легион "Свобода России", сообщает... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:14
2023-02-06T14:21
специальная военная операция на украине
россия
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
верховный суд рф
безопасность
украина
илья пономарев
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов направил в суд иск с требованием признать террористическим и запретить украинский "Легион "Свобода России", сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Генеральным прокурором РФ Игорем Красновым в Верховный суд РФ направлено административное исковое заявление о признании украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России" террористической организацией и запрете его деятельности на территории России", - говорится в сообщении. Уточняется, что легион создан на Украине с целью подрыва основ конституционного России, свержения власти в стране, в том числе путем совершения террористических актов, что представляет угрозу безопасности общества и государства.В сентябре 2022 года источник РИА Новости в силовых структурах сообщал о проводимых в Москве обысках у модераторов Telegram-канала "Легион "Свобода России", связанного с украинскими националистами. По версии правоохранителей, легион консультировал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20221229/ponomarev-1842090510.html
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россия, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, верховный суд рф, безопасность, украина, илья пономарев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Игорь Краснов, Верховный суд РФ, Безопасность, Украина, Илья Пономарев, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:14 06.02.2023 (обновлено: 14:21 06.02.2023)
 
Генпрокуратура потребовала запретить украинский легион "Свобода России"

Генпрокуратура потребовала признать украинский легион "Свобода России" террористическим

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов направил в суд иск с требованием признать террористическим и запретить украинский "Легион "Свобода России", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Генеральным прокурором РФ Игорем Красновым в Верховный суд РФ направлено административное исковое заявление о признании украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России" террористической организацией и запрете его деятельности на территории России", - говорится в сообщении. Уточняется, что легион создан на Украине с целью подрыва основ конституционного России, свержения власти в стране, в том числе путем совершения террористических актов, что представляет угрозу безопасности общества и государства.
В сентябре 2022 года источник РИА Новости в силовых структурах сообщал о проводимых в Москве обысках у модераторов Telegram-канала "Легион "Свобода России", связанного с украинскими националистами. По версии правоохранителей, легион консультировал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Илья Пономарев - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 08:28
Источник сообщил об обысках в регионах по делу экс-депутата Пономарева*
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияГенеральная прокуратура РФИгорь КрасновВерховный суд РФБезопасностьУкраинаИлья ПономаревСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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