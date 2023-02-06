14:14 06.02.2023 (обновлено: 14:21 06.02.2023)
Генпрокуратура потребовала запретить украинский легион "Свобода России"
Генпрокуратура потребовала признать украинский легион "Свобода России" террористическим
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов направил в суд иск с требованием признать террористическим и запретить украинский "Легион "Свобода России", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Генеральным прокурором РФ Игорем Красновым в Верховный суд РФ направлено административное исковое заявление о признании украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России" террористической организацией и запрете его деятельности на территории России", - говорится в сообщении. Уточняется, что легион создан на Украине с целью подрыва основ конституционного России, свержения власти в стране, в том числе путем совершения террористических актов, что представляет угрозу безопасности общества и государства.
В сентябре 2022 года источник РИА Новости в силовых структурах сообщал о проводимых в Москве обысках у модераторов Telegram-канала "Легион "Свобода России", связанного с украинскими националистами. По версии правоохранителей, легион консультировал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
29 декабря 2022, 08:28Источник сообщил об обысках в регионах по делу экс-депутата Пономарева*