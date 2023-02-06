https://ria.ru/20230206/legion-1850033539.html

Генпрокуратура потребовала запретить украинский легион "Свобода России"

Генпрокуратура потребовала запретить украинский легион "Свобода России" - РИА Новости, 06.02.2023

Генпрокуратура потребовала запретить украинский легион "Свобода России"

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов направил в суд иск с требованием признать террористическим и запретить украинский "Легион "Свобода России", сообщает... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T14:14

2023-02-06T14:14

2023-02-06T14:21

специальная военная операция на украине

россия

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

верховный суд рф

безопасность

украина

илья пономарев

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов направил в суд иск с требованием признать террористическим и запретить украинский "Легион "Свобода России", сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Генеральным прокурором РФ Игорем Красновым в Верховный суд РФ направлено административное исковое заявление о признании украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России" террористической организацией и запрете его деятельности на территории России", - говорится в сообщении. Уточняется, что легион создан на Украине с целью подрыва основ конституционного России, свержения власти в стране, в том числе путем совершения террористических актов, что представляет угрозу безопасности общества и государства.В сентябре 2022 года источник РИА Новости в силовых структурах сообщал о проводимых в Москве обысках у модераторов Telegram-канала "Легион "Свобода России", связанного с украинскими националистами. По версии правоохранителей, легион консультировал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, верховный суд рф, безопасность, украина, илья пономарев, ситуация в днр и лнр