https://ria.ru/20230206/lavrov-1850091712.html
Лавров поговорил по телефону с главой МИД Турции
Лавров поговорил по телефону с главой МИД Турции - РИА Новости, 06.02.2023
Лавров поговорил по телефону с главой МИД Турции
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, заявил о готовности Москвы оказать помощь Анкаре в... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T16:50
2023-02-06T16:50
2023-02-06T16:58
в мире
турция
россия
сергей лавров
мевлют чавушоглу
сильное землетрясение в турции и сирии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид турции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800277828_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_0d27845cd2db3137e1eaf19ba8bb92fa.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, заявил о готовности Москвы оказать помощь Анкаре в связи с землетрясением, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.В российском МИД отметили, что телефонный разговор состоялся 6 февраля по инициативе российской стороны."Сергей Лавров выразил соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв и масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением в Турции. В развитие направленной руководству Турции телеграммы президента Российской Федерации Владимира Путина министр еще раз подтвердил готовность России незамедлительно оказать необходимую помощь", - говорится в заявлении МИД РФ.Рано утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 1121 человек, пострадали 7634. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 400 человек, пострадали почти 1300. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.
https://ria.ru/20230206/pomosch-1850025004.html
https://ria.ru/20230206/posolstvo-1850083030.html
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800277828_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_30eeee45a8f181e83393376cefb5c863.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, россия, сергей лавров, мевлют чавушоглу, сильное землетрясение в турции и сирии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид турции
В мире, Турция, Россия, Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Турции
16:50 06.02.2023 (обновлено: 16:58 06.02.2023)
Лавров поговорил по телефону с главой МИД Турции
Лавров заявил главе МИД Турции о готовности России оказать помощь в связи с землетрясением