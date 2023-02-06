https://ria.ru/20230206/lavrov-1850091712.html

Лавров поговорил по телефону с главой МИД Турции

Лавров поговорил по телефону с главой МИД Турции - РИА Новости, 06.02.2023

Лавров поговорил по телефону с главой МИД Турции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, заявил о готовности Москвы оказать помощь Анкаре в... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T16:50

2023-02-06T16:50

2023-02-06T16:58

в мире

турция

россия

сергей лавров

мевлют чавушоглу

сильное землетрясение в турции и сирии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид турции

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, заявил о готовности Москвы оказать помощь Анкаре в связи с землетрясением, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.В российском МИД отметили, что телефонный разговор состоялся 6 февраля по инициативе российской стороны."Сергей Лавров выразил соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв и масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением в Турции. В развитие направленной руководству Турции телеграммы президента Российской Федерации Владимира Путина министр еще раз подтвердил готовность России незамедлительно оказать необходимую помощь", - говорится в заявлении МИД РФ.Рано утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 1121 человек, пострадали 7634. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 400 человек, пострадали почти 1300. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.

https://ria.ru/20230206/pomosch-1850025004.html

https://ria.ru/20230206/posolstvo-1850083030.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, турция, россия, сергей лавров, мевлют чавушоглу, сильное землетрясение в турции и сирии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид турции