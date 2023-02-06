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Лавров поговорил по телефону с главой МИД Турции - РИА Новости, 06.02.2023
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Лавров поговорил по телефону с главой МИД Турции
Лавров поговорил по телефону с главой МИД Турции - РИА Новости, 06.02.2023
Лавров поговорил по телефону с главой МИД Турции
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, заявил о готовности Москвы оказать помощь Анкаре в... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T16:50
2023-02-06T16:58
в мире
турция
россия
сергей лавров
мевлют чавушоглу
сильное землетрясение в турции и сирии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид турции
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, заявил о готовности Москвы оказать помощь Анкаре в связи с землетрясением, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.В российском МИД отметили, что телефонный разговор состоялся 6 февраля по инициативе российской стороны."Сергей Лавров выразил соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв и масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением в Турции. В развитие направленной руководству Турции телеграммы президента Российской Федерации Владимира Путина министр еще раз подтвердил готовность России незамедлительно оказать необходимую помощь", - говорится в заявлении МИД РФ.Рано утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 1121 человек, пострадали 7634. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 400 человек, пострадали почти 1300. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.
https://ria.ru/20230206/pomosch-1850025004.html
https://ria.ru/20230206/posolstvo-1850083030.html
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в мире, турция, россия, сергей лавров, мевлют чавушоглу, сильное землетрясение в турции и сирии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид турции
В мире, Турция, Россия, Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Турции
16:50 06.02.2023 (обновлено: 16:58 06.02.2023)
 
Лавров поговорил по телефону с главой МИД Турции

Лавров заявил главе МИД Турции о готовности России оказать помощь в связи с землетрясением

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, заявил о готовности Москвы оказать помощь Анкаре в связи с землетрясением, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
В российском МИД отметили, что телефонный разговор состоялся 6 февраля по инициативе российской стороны.
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"Сергей Лавров выразил соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв и масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением в Турции. В развитие направленной руководству Турции телеграммы президента Российской Федерации Владимира Путина министр еще раз подтвердил готовность России незамедлительно оказать необходимую помощь", - говорится в заявлении МИД РФ.
Рано утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 1121 человек, пострадали 7634. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 400 человек, пострадали почти 1300. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.
Цветы и свечи у посольства Турции в России. 6 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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В миреТурцияРоссияСергей ЛавровМевлют ЧавушоглуСильное землетрясение в Турции и СирииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД Турции
 
 
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