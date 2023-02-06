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На Кубани предупредили о штормах и лавинах - РИА Новости, 06.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230206/kuban-1850026339.html
На Кубани предупредили о штормах и лавинах
На Кубани предупредили о штормах и лавинах - РИА Новости, 06.02.2023
На Кубани предупредили о штормах и лавинах
Штормовое предупреждение, связанное с вероятностью схода снежных лавин в горах Краснодарского края и Республики Адыгеи, продлено до 7 февраля, синоптики также... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:59
2023-02-06T17:59
туризм
туризм
новости - туризм
краснодарский край
республика адыгея
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
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КРАСНОДАР, 6 фев – РИА Новости. Штормовое предупреждение, связанное с вероятностью схода снежных лавин в горах Краснодарского края и Республики Адыгеи, продлено до 7 февраля, синоптики также прогнозируют сильный ветер в регионе и значительное волнение на побережье Черного моря до 8 февраля, сообщают в ГУМЧС РФ по Кубани. "С 18 часов 6 февраля до 18 часов 7 февраля в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1500 метров лавиноопасно", – говорится в сообщении. Предупреждение об опасном явлении начало действовать с вечера пятницы. Спасатели рекомендуют туристам и горожанам не выходить в горы во время снегопада и непогоды. Также ранее сообщалось, что с 15 часов 6 февраля и в течение 7 и 8 февраля местами в крае на участке Анапа-Новороссийск-Геленджик ожидается северо-восточный ветер с порывами до 34 метров в секунду. В отдельных районах прогнозируется ураган с порывами до 38 метров в секунду. Ожидается высота волн до 2,5 метра. О сильном ветре в регионе и о значительном волнении на побережьях Черного и Азовского морей синоптики сообщили еще в субботу.
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краснодарский край
республика адыгея
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туризм, новости - туризм, краснодарский край, республика адыгея, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Республика Адыгея, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий)
17:59 06.02.2023
 
На Кубани предупредили о штормах и лавинах

Экстренное предупреждение о сильном ветре, волнах и лавиноопасности продлено на Кубани

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкМужчина на набережной в Сочи во время шторма
Мужчина на набережной в Сочи во время шторма - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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КРАСНОДАР, 6 фев – РИА Новости. Штормовое предупреждение, связанное с вероятностью схода снежных лавин в горах Краснодарского края и Республики Адыгеи, продлено до 7 февраля, синоптики также прогнозируют сильный ветер в регионе и значительное волнение на побережье Черного моря до 8 февраля, сообщают в ГУМЧС РФ по Кубани.
"С 18 часов 6 февраля до 18 часов 7 февраля в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1500 метров лавиноопасно", – говорится в сообщении.
Предупреждение об опасном явлении начало действовать с вечера пятницы. Спасатели рекомендуют туристам и горожанам не выходить в горы во время снегопада и непогоды.
Также ранее сообщалось, что с 15 часов 6 февраля и в течение 7 и 8 февраля местами в крае на участке Анапа-Новороссийск-Геленджик ожидается северо-восточный ветер с порывами до 34 метров в секунду. В отдельных районах прогнозируется ураган с порывами до 38 метров в секунду. Ожидается высота волн до 2,5 метра.
О сильном ветре в регионе и о значительном волнении на побережьях Черного и Азовского морей синоптики сообщили еще в субботу.
Рыбаки на пирсе и морской вокзал в Центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 10:55Туризм
В Сочи резко вырос спрос туристов на морские прогулки
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКраснодарский крайРеспублика АдыгеяНовороссийскАндрей Кравченко (государственный служащий)
 
 
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