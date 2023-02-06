https://ria.ru/20230206/kuban-1850026339.html
На Кубани предупредили о штормах и лавинах
На Кубани предупредили о штормах и лавинах - РИА Новости, 06.02.2023
На Кубани предупредили о штормах и лавинах
Штормовое предупреждение, связанное с вероятностью схода снежных лавин в горах Краснодарского края и Республики Адыгеи, продлено до 7 февраля, синоптики также... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:59
2023-02-06T17:59
2023-02-06T17:59
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КРАСНОДАР, 6 фев – РИА Новости. Штормовое предупреждение, связанное с вероятностью схода снежных лавин в горах Краснодарского края и Республики Адыгеи, продлено до 7 февраля, синоптики также прогнозируют сильный ветер в регионе и значительное волнение на побережье Черного моря до 8 февраля, сообщают в ГУМЧС РФ по Кубани. "С 18 часов 6 февраля до 18 часов 7 февраля в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1500 метров лавиноопасно", – говорится в сообщении. Предупреждение об опасном явлении начало действовать с вечера пятницы. Спасатели рекомендуют туристам и горожанам не выходить в горы во время снегопада и непогоды. Также ранее сообщалось, что с 15 часов 6 февраля и в течение 7 и 8 февраля местами в крае на участке Анапа-Новороссийск-Геленджик ожидается северо-восточный ветер с порывами до 34 метров в секунду. В отдельных районах прогнозируется ураган с порывами до 38 метров в секунду. Ожидается высота волн до 2,5 метра. О сильном ветре в регионе и о значительном волнении на побережьях Черного и Азовского морей синоптики сообщили еще в субботу.
https://ria.ru/20230202/sochi-1849142265.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, краснодарский край, республика адыгея, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Республика Адыгея, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий)
На Кубани предупредили о штормах и лавинах
Экстренное предупреждение о сильном ветре, волнах и лавиноопасности продлено на Кубани
КРАСНОДАР, 6 фев – РИА Новости. Штормовое предупреждение, связанное с вероятностью схода снежных лавин в горах Краснодарского края и Республики Адыгеи, продлено до 7 февраля, синоптики также прогнозируют сильный ветер в регионе и значительное волнение на побережье Черного моря до 8 февраля, сообщают в ГУМЧС РФ по Кубани.
"С 18 часов 6 февраля до 18 часов 7 февраля в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1500 метров лавиноопасно", – говорится в сообщении.
Предупреждение об опасном явлении начало действовать с вечера пятницы. Спасатели рекомендуют туристам и горожанам не выходить в горы во время снегопада и непогоды.
Также ранее сообщалось, что с 15 часов 6 февраля и в течение 7 и 8 февраля местами в крае на участке Анапа-Новороссийск-Геленджик ожидается северо-восточный ветер с порывами до 34 метров в секунду. В отдельных районах прогнозируется ураган с порывами до 38 метров в секунду. Ожидается высота волн до 2,5 метра.
О сильном ветре в регионе и о значительном волнении на побережьях Черного и Азовского морей синоптики сообщили еще в субботу.