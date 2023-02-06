https://ria.ru/20230206/kuban-1850026339.html

На Кубани предупредили о штормах и лавинах

На Кубани предупредили о штормах и лавинах - РИА Новости, 06.02.2023

На Кубани предупредили о штормах и лавинах

Штормовое предупреждение, связанное с вероятностью схода снежных лавин в горах Краснодарского края и Республики Адыгеи, продлено до 7 февраля, синоптики также... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T17:59

2023-02-06T17:59

2023-02-06T17:59

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краснодарский край

республика адыгея

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

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КРАСНОДАР, 6 фев – РИА Новости. Штормовое предупреждение, связанное с вероятностью схода снежных лавин в горах Краснодарского края и Республики Адыгеи, продлено до 7 февраля, синоптики также прогнозируют сильный ветер в регионе и значительное волнение на побережье Черного моря до 8 февраля, сообщают в ГУМЧС РФ по Кубани. "С 18 часов 6 февраля до 18 часов 7 февраля в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1500 метров лавиноопасно", – говорится в сообщении. Предупреждение об опасном явлении начало действовать с вечера пятницы. Спасатели рекомендуют туристам и горожанам не выходить в горы во время снегопада и непогоды. Также ранее сообщалось, что с 15 часов 6 февраля и в течение 7 и 8 февраля местами в крае на участке Анапа-Новороссийск-Геленджик ожидается северо-восточный ветер с порывами до 34 метров в секунду. В отдельных районах прогнозируется ураган с порывами до 38 метров в секунду. Ожидается высота волн до 2,5 метра. О сильном ветре в регионе и о значительном волнении на побережьях Черного и Азовского морей синоптики сообщили еще в субботу.

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Лана Баева

туризм, новости - туризм, краснодарский край, республика адыгея, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)