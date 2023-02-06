https://ria.ru/20230206/koronavirus-1849969557.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 06.02.2023
В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 112 случаев COVID-19, госпитализированы 28 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T11:15
2023-02-06T11:15
2023-02-06T11:15
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 112 случаев COVID-19, госпитализированы 28 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки – 112, госпитализировано 28 человек, выздоровело 458 человек, один человек умер", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 266 новых случаев COVID-19. Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что более восьми тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 40 человек.
https://ria.ru/20230206/nauka-1849251986.html
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 112 новых случаев COVID-19