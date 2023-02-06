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В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 06.02.2023
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230206/koronavirus-1849969557.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 06.02.2023
В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 112 случаев COVID-19, госпитализированы 28 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T11:15
2023-02-06T11:15
распространение коронавируса
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 112 случаев COVID-19, госпитализированы 28 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки – 112, госпитализировано 28 человек, выздоровело 458 человек, один человек умер", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 266 новых случаев COVID-19. Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что более восьми тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 40 человек.
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:15 06.02.2023
 
В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 пациентов с COVID-19

В Подмосковье за сутки выявили 112 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкМедработница
Медработница - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медработница. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 112 случаев COVID-19, госпитализированы 28 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки – 112, госпитализировано 28 человек, выздоровело 458 человек, один человек умер", - говорится в сводке.
Накануне в Подмосковье было выявлено 266 новых случаев COVID-19.
Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что более восьми тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 40 человек.
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)РоссияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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