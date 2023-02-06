https://ria.ru/20230206/koronavirus-1849968354.html
В Москве за сутки госпитализировали 61 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 61 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 06.02.2023
В Москве за сутки госпитализировали 61 пациента с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 1 815 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T11:11
2023-02-06T11:11
2023-02-06T11:11
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1 815 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1815, госпитализирован 61 человек, выздоровели 1329 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлены 2382 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 362 157 случаев коронавируса, выздоровели 3 161 010 человек, умерли 47 959 человек.
https://ria.ru/20230203/kraken-1849421840.html
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москва, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Москва, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 61 пациента с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1815 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек