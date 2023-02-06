https://ria.ru/20230206/koronavirus-1849967832.html

В России за сутки госпитализировали 450 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 450 человек с COVID-19 - РИА Новости, 06.02.2023

В России за сутки госпитализировали 450 человек с COVID-19

Более 8 тысяч новых случаев COVID-19 выявлены за сутки в России, умерли 40 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T11:07

2023-02-06T11:07

2023-02-06T11:07

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Более 8 тысяч новых случаев COVID-19 выявлены за сутки в России, умерли 40 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 450 человек, на 27,2% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 23 субъектах, снижение — в 47 регионах, ситуация не изменилась в 15 субъектах. Показатель госпитализации за неделю на 100 тысяч населения составил 4,6 и увеличился на 21,1%. Рост числа госпитализаций произошел в 65 субъектах, в том числе в 30 — более чем в среднем по России. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за неделю на 100 тысяч населения составил 41,4 и возрос на 32,7%. Рост заболеваемости отмечен в 83 субъектах, в том числе в 17 — более чем в среднем по стране.

https://ria.ru/20230116/kraken-1845068547.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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