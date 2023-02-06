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В России за сутки госпитализировали 450 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 450 человек с COVID-19 - РИА Новости, 06.02.2023
В России за сутки госпитализировали 450 человек с COVID-19
Более 8 тысяч новых случаев COVID-19 выявлены за сутки в России, умерли 40 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T11:07
2023-02-06T11:07
2023-02-06T11:07
распространение коронавируса
общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Более 8 тысяч новых случаев COVID-19 выявлены за сутки в России, умерли 40 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 450 человек, на 27,2% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 23 субъектах, снижение — в 47 регионах, ситуация не изменилась в 15 субъектах. Показатель госпитализации за неделю на 100 тысяч населения составил 4,6 и увеличился на 21,1%. Рост числа госпитализаций произошел в 65 субъектах, в том числе в 30 — более чем в среднем по России. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за неделю на 100 тысяч населения составил 41,4 и возрос на 32,7%. Рост заболеваемости отмечен в 83 субъектах, в том числе в 17 — более чем в среднем по стране.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 450 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 8084 новых случая COVID-19, умерли 40 человек
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
Более 8 тысяч новых случаев COVID-19 выявлены за сутки в России, умерли 40 человек, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 450 человек, на 27,2% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 23 субъектах, снижение — в 47 регионах, ситуация не изменилась в 15 субъектах.
"Выздоровело за сутки 5010 человек, или на 3,7% меньше в сравнении с 5 февраля 2023 года. Выявлено 8084 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 40 человек", — говорится в сообщении.
Показатель госпитализации за неделю на 100 тысяч населения составил 4,6 и увеличился на 21,1%. Рост числа госпитализаций произошел в 65 субъектах, в том числе в 30 — более чем в среднем по России.
Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за неделю на 100 тысяч населения составил 41,4 и возрос на 32,7%. Рост заболеваемости отмечен в 83 субъектах, в том числе в 17 — более чем в среднем по стране.