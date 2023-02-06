https://ria.ru/20230206/konfiskatsiya-1849998151.html

В Госдуме ответили на вопрос о конфискации имущества уехавших из страны

В Госдуме ответили на вопрос о конфискации имущества уехавших из страны - РИА Новости, 06.02.2023

В Госдуме ответили на вопрос о конфискации имущества уехавших из страны

Конфискация имущества как вид наказания обсуждается, на данный момент поддержать такие поправки юридически нельзя, но если будут "глобальные" поправки, комитет... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:36

2023-02-06T12:36

2023-02-06T12:39

общество

павел крашенинников

госдума рф

россия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Конфискация имущества как вид наказания обсуждается, на данный момент поддержать такие поправки юридически нельзя, но если будут "глобальные" поправки, комитет Госдумы по государственному строительству их рассмотрит, сообщил журналистам глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников."Это обсуждается - конфискация как вид наказания. Конечно, мы против. Юридически не можем это поддержать, если это будет какая-то история глобальная, значит тогда нужны глобальные поправки, будем их рассматривать", - сказал Крашенинников, отвечая на вопрос, обсуждаются ли поправки о конфискации имущества уехавших и поддерживают ли такие меры.Он не исключил, что такие поправки могут готовиться."Пока их нет. Я так понимаю, скорее всего, готовятся, наверно", - добавил он.

https://ria.ru/20230118/rossiya-1845574215.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, павел крашенинников, госдума рф, россия