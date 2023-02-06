https://ria.ru/20230206/konferentsiya-1850133533.html
РЭЦ: конференция инфраструктуры развития экспорта открылась в Архангельске
РЭЦ: конференция инфраструктуры развития экспорта открылась в Архангельске - РИА Новости, 06.02.2023
РЭЦ: конференция инфраструктуры развития экспорта открылась в Архангельске
Всероссийская конференция инфраструктуры развития экспорта стартовала в Архангельске в понедельник, 6 февраля, сообщает Российский экспортный центр (Группа... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T19:48
2023-02-06T19:48
2023-02-06T19:49
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
архангельск
россия
архангельская область
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Всероссийская конференция инфраструктуры развития экспорта стартовала в Архангельске в понедельник, 6 февраля, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). "Шестого февраля в Архангельске стартовала Всероссийская конференция инфраструктуры развития экспорта, в которой принимают участие руководители региональных центров поддержки экспорта из 80 регионов, руководители региональных центров "Мой бизнес" и представители Российского экспортного центра", - говорится в сообщении. Участники конференции подведут итоги работы центров поддержки экспорта за 2022 год. Открыл мероприятие заместитель председателя правительства Архангельской области Михаил Ипатов. В своем приветственном слове он отметил, что благодаря организации конференции в Архангельске местный малый и средний бизнес получил возможность узнать у экспертов, как организовать работу в новых экономических условиях, из первых уст. "У нас сменилась география поставок, но несмотря на это, объемы экспортных поставок малого и среднего бизнеса при поддержке центров поддержки экспорта не сократились. Традиционно 80% запросов приходится на поиск иностранных покупателей. Центры поддержки экспорта помогают решить эту задачу путем организации участия малого и среднего бизнеса в международных выставках, бизнес-миссиях, размещении на электронных торговых площадках", – отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева. В течение трех дней, с 6 по 8 февраля, руководители ЦПЭ представят планы работы на 2023 год, которые помогут регионам не только расширить географию экспорта, но и увеличить количество малых и средних предприятий, вышедших на международный рынок.
https://ria.ru/20230131/rabotodatel-1848734949.html
архангельск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), архангельск, россия, архангельская область
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Архангельск, Россия, Архангельская область
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Всероссийская конференция инфраструктуры развития экспорта стартовала в Архангельске в понедельник, 6 февраля, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Шестого февраля в Архангельске стартовала Всероссийская конференция инфраструктуры развития экспорта, в которой принимают участие руководители региональных центров поддержки экспорта из 80 регионов, руководители региональных центров "Мой бизнес" и представители Российского экспортного центра", - говорится в сообщении.
Участники конференции подведут итоги работы центров поддержки экспорта за 2022 год.
Открыл мероприятие заместитель председателя правительства Архангельской области
Михаил Ипатов. В своем приветственном слове он отметил, что благодаря организации конференции в Архангельске местный малый и средний бизнес получил возможность узнать у экспертов, как организовать работу в новых экономических условиях, из первых уст.
"У нас сменилась география поставок, но несмотря на это, объемы экспортных поставок малого и среднего бизнеса при поддержке центров поддержки экспорта не сократились. Традиционно 80% запросов приходится на поиск иностранных покупателей. Центры поддержки экспорта помогают решить эту задачу путем организации участия малого и среднего бизнеса в международных выставках, бизнес-миссиях, размещении на электронных торговых площадках", – отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
В течение трех дней, с 6 по 8 февраля, руководители ЦПЭ представят планы работы на 2023 год, которые помогут регионам не только расширить географию экспорта, но и увеличить количество малых и средних предприятий, вышедших на международный рынок.