https://ria.ru/20230206/konferentsiya-1850133533.html

РЭЦ: конференция инфраструктуры развития экспорта открылась в Архангельске

РЭЦ: конференция инфраструктуры развития экспорта открылась в Архангельске - РИА Новости, 06.02.2023

РЭЦ: конференция инфраструктуры развития экспорта открылась в Архангельске

Всероссийская конференция инфраструктуры развития экспорта стартовала в Архангельске в понедельник, 6 февраля, сообщает Российский экспортный центр (Группа... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T19:48

2023-02-06T19:48

2023-02-06T19:49

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

архангельск

россия

архангельская область

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Всероссийская конференция инфраструктуры развития экспорта стартовала в Архангельске в понедельник, 6 февраля, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). "Шестого февраля в Архангельске стартовала Всероссийская конференция инфраструктуры развития экспорта, в которой принимают участие руководители региональных центров поддержки экспорта из 80 регионов, руководители региональных центров "Мой бизнес" и представители Российского экспортного центра", - говорится в сообщении. Участники конференции подведут итоги работы центров поддержки экспорта за 2022 год. Открыл мероприятие заместитель председателя правительства Архангельской области Михаил Ипатов. В своем приветственном слове он отметил, что благодаря организации конференции в Архангельске местный малый и средний бизнес получил возможность узнать у экспертов, как организовать работу в новых экономических условиях, из первых уст. "У нас сменилась география поставок, но несмотря на это, объемы экспортных поставок малого и среднего бизнеса при поддержке центров поддержки экспорта не сократились. Традиционно 80% запросов приходится на поиск иностранных покупателей. Центры поддержки экспорта помогают решить эту задачу путем организации участия малого и среднего бизнеса в международных выставках, бизнес-миссиях, размещении на электронных торговых площадках", – отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева. В течение трех дней, с 6 по 8 февраля, руководители ЦПЭ представят планы работы на 2023 год, которые помогут регионам не только расширить географию экспорта, но и увеличить количество малых и средних предприятий, вышедших на международный рынок.

https://ria.ru/20230131/rabotodatel-1848734949.html

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россия

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Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), архангельск, россия, архангельская область